Análisis: Las cinco conclusiones de la primera semana del Tour

Luego de nueve etapas, del liderato de Primoz Roglic, el segundo puesto de Egan Bernal y la arremetida de Tadej Pogacar, el Tour de Francia cumple su primer día de descanso este lunes y estas son las principales conclusiones de la parte inicial de la competencia.

1. Roglic. Egan y Pogacar, los más fuertes.



El Tour de Francia entra desde este martes en su segunda semana, que arranca con un trío que se ha mostrado fuerte, sólido y que terminó la primera parte de la carrera con los ojos puestos encima de ellos: Primoz Roglic, Egan Bernal y Tadej Pogacar.



Roglic es el líder, Bernal es segundo, mientras que Pogacar es séptimo, a 44 segundos. Sin duda que este último hombre ha sido clave en la montaña, ha desestabilizado el grupo, ha roto las opciones de algunos y ha puesto a trabajar a otros.



Pogacar ha atacado, luego de haber perdido 1 minuto y 24 segundos el viernes en la etapa de los vientos, y ha conseguido que Roglic y Bernal se muevan. Los tres hacen parte del grupo de favoritos y, hasta ahora, no han desentonado.



Por el momento, Roglic se ve sólido, es el más fuerte de los tres, ha ganado una etapa y obtenido las bonificaciones que le sirven para ser primero en la general. Sin duda, el resto ha corrido para sus intereses.



2. Bernal, por lo suyo



El sábado pasado, Egan no se vio bien, luego de los arrancones de Roglic y Pogacar, no les siguió el paso y tuvo que regularse. Sin embargo, llegó con ellos, sin perder tiempo, en lo que él mismo advirtió como “salvar el día”.

Naiiro, pegado a la rueda de Primoz Roglic, y Rigoberto Urán (atrás), también en la jugada. Foto: EFE

Pero el domingo fue otro Egan. No solo estuvo atento a las salidas de Pogacar, sino que en la subida final, a 18 kilómetros de la meta, intentó atacar, se llevó a Roglic, Richie Porte y Landa y demostró que está bien.



El colombiano se encuentra a 21 segundos de Roglic y sabe que debe recortar la diferencia y aumentarla, porque en la contrarreloj de 36 kilómetros en el penúltimo día perderá con él, incluso con Pogacar, por lo que esa será otra tarea.



“Terminar con el grupo adelante es algo bueno para la moral. Estoy satisfecho con las sensaciones”, dijo.



Bernal es un corredor que ha mostrado regularidad y a su favor hay que decir que es un ciclista de fondo, que en la tercera semana da sus mejores resultados, cuando están las duras jornadas de montaña en las que deberá sacarles diferencias a los dos eslovenos con el objetivo de defender el título.



3. Nairo, López y Urán, en la jugada



A pesar de que ayer no se vieron bien y perdieron la rueda con los ataques de Pogacar, Nairo Quintana, Rigoberto Urán y Miguel López siguen entre los 10 mejores de la general.



Los dos primeros ceden 32 segundos, mientras que el último ya pierde 1 minuto y 15 segundos. De los tres, ‘Supermán’ López es el que está más obligado a recuperar, si es que su intención es el podio o el título, como lo informaron desde el principio.



Nairo es otro obligado a ir arriba, a atacar en la montaña, pues no solo se tiene que quitar esos segundos de encima, sino que debe sumar más a la diferencia, porque su condición al reloj no es la mejor.

Nairo Quintana, el mejor colombiano en la cuarta etapa del Tour. Foto: EFE



Urán, en su labor, a rueda, aguantando. Para él, estar de sexto a esta altura de la carrera es una ganancia, luego del año difícil después de la caída en la Vuelta a España y la larga recuperación.



Como no estaba en los planes que perdieran la rueda en una subida como la de ayer, ahora las condiciones para ellos son más difíciles, porque deben apurar el paso y lanzarse en busca de recuperar el camino perdido.



4. Un Tour de siete.



Por lo visto hasta ahora, la general ya se decanta. Entre el primero, Primoz Roglic, y el séptimo, Tadej Pogacar, hay 44 segundos, de ahí para atrás las diferencias, sin ser contundentes, pues se han marcado más, están por encima del minuto. Adam Yates está a 1 minuto y 2 segundos; López, a un 1 minuto y 15 segundos, y el décimo es Landa, a 1 minuto y 42 segundos.



Siguen con opciones más claras de luchar por algo Romain Bardet, Nairo Quintana y Rigoberto Urán, que no salen del margen de los 32 segundos.



Tom Dumoulin, que al comienzo era la segunda carta del Jumbo Visma para la general, abre otro grupo de los ciclistas que está a más de tres minutos del líder. El holandés está en la casilla 14, y de ahí para atrás ya no cuentan para la pelea por el cajón del podio.



Es claro que resta mucha carrera, dos semanas claves, una que sigue siendo de selección, de eliminación y la última de remate, pero es una carrera que está entre los siete mejores de una general ya más seleccionada.

Tadej Pogacar ganó la novena etapa del Tour de Francia. Foto: EFE



5. Las decepciones.



Julian Alaphilippe, que el año pasado estuvo cerca de ganar el Tour, esta vez no está y es uno de los corredores llamados a luchar más arriba en la general que no encontró su golpe de pedal. Fue líder, pero perdió la camiseta amarilla por infringir el reglamento. Ya pierde 41 minutos y ahora le tocará ir por el honor, a buscar una victoria parcial.



Otro que no estuvo a la altura y se marchó temprano fue Thibaut Pinot, el francés que era una de las cartas locales, pero el sábado cedió toda opción de ir por los cajones del podio.



El domingo tampoco fue el de otros días y perdió más terreno. Pinot está en el puesto 24, a 28 minutos y 32 segundos, y el fracaso le ha dado tan duro que se plantea su futuro.

