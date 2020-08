Análisis: Egan y Roglic en blanco y negro, de cara al Tour de Francia

El Tour de Francia está a la vuelta de la esquina. El próximo 29 de agosto arrancará la carrera más importante del mundo y el colombiano Egan Bernal está dispuesto a defender el título que consiguió el año pasado, pero se ha encontrado con un rival serio: el esloveno Primoz Roglic.

Bernal ganó con autoridad la Ruta de Occitania, con triunfo de etapa de por medio, una carrera corta, que dejó buenas impresiones del estado de forma del ciclista colombiano del equipo Ineos.



Luego, la cita fue en el Tour de L’Ain, una competencia de tres etapas en la que se esperaba el gran duelo entre Bernal y Roglic, quien hacía su primera carrera del 2020, tras el tema de la suspensión del calendario debido a la pandemia del nuevo coronarivus.



Y allí el líder del equipo Jumbo Visma dominó a su antojo. Roglic se hizo grande, ganó dos etapas y dijo ‘aquí estoy’, mostrando su excelente estado de forma.



El Criterium Dauphiné es la última previa al Tour de Francia, prueba que sirve para medir en qué condiciones están para ajustar sus formas de cara al principal objetivo del año.



Y luego de tres etapas sigue la constante, un Roglic muy fuerte, rodeado por un equipazo que ha dejado ver pequeños a los demás.

Nairo Quintana es sexto en la general del Dauphiné. Foto: AFP





Roglic ha ganado una jornada de las cinco con final en alto del trazado, pero además de eso los demás se ven impotentes frente a su dominio abrumador.



Jumbo Visma es el Sky o el Ineos de años anteriores, que montaba un bloque al frente del lote, ponía un fuerte paso en la subida del cual era casi que imposible salir.



Bernal, Nairo Quintana, Tadej Pogacar, Miguel Angel López, Thibaut Pinot, Romain Bardet, Enric Mas y los otros han sido víctimas de eso, pero el tema hay que cogerlo con pinzas.



Hay que decir, sin duda alguna, que Roglic es el mejor ciclista del momento, que llega como gran favorito a ganar el Tour, pero eso es lo que se ve antes de la gran batalla que habrá entre el 29 de agosto y el 20 de septiembre.



Se ha visto que Egan y el Ineos, así como los demás, han tomado estas competencias como preparación, y así debe ser.

🇸🇮@rogla s'impose au col de Porte et endosse le #MaillotJaune. Résumé de la 2ème étape de ce #Dauphiné.



🇸🇮@rogla claims the stage win atop the Col de Porte and takes the overall lead. Highlights of Stage 2.





No asusta que Egan no llegue a la rueda de Roglic, que esté perdiendo con él, pues no se han presentado grandes ataques. Si vemos la general en estas carreras se ha definido por segundos, no por minutos.



Tampoco se ha vivido una guerra franca, de frente, certera, el lote se ha dedicado a seguir el paso del Jumbo Visma y las jornadas se han definido en los últimos kilómetros, pero no por fuertes arrancones, solo se arañan segundos, tras el paso en el final.



Y eso se da porque nadie quiere mostrar sus cartas antes del Tour, sencillamente, porque allá todo será a otro precio. En el Tour sí vendrán las verdaderas estrategias, los ataques frontales en busca de ganar la carrera.



Este Dauphiné es un laboratorio de cara al Tour, eso se ha dicho, y se evidencia cada día más. Nadie debe, ni tiene por qué, mostrar sus ideas de cara al Tour. Ni Ineos ni Jumbo, los más fuertes, han tenido la opción de carearse, y en ese orden de ideas Roglic ha sacado los mejores dividendos.



Los demás no están lejos. Bernal cede segundos, Nairo, igual, mientras que Jumbo Visma y Roglic los superan por poco, pero las diferencias no son abismales.



Ineos no ha encontrado el equipo, aunque a estas alturas y por lo que ha pasado sus técnicos ya lo tienen en la cabeza. A ellos no se les pudo haber olvidado planificar una carrera ni diseñar un equipo para el Tour de la noche a la mañana.



Una cosa es ganar Occitania, L’Ain y el Dauphiné y otra el Tour de Francia.



Hoy, Roglic es el gran favorito, pero por lo que ha mostrado no se puede decir que ganará el Tour ni que Egan y los demás lo han perdido. En ese Tour todo será a otro precio y nadie puede asegurar que ya está todo definido por los resultados en las pruebas que han servido de termómetro, de laboratorio.

Magnifique effort solitaire de 🇮🇹@davideformolo qui résiste au retour des favoris !

⏪ Revivez le dernier kilomètre de l'étape 3 du #Dauphiné.



Incredible solo effort from 🇮🇹@davideformolo who fought until the last meters!

⏪ Relive the last kilometer.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel​