Análisis: Un mes sin el gran ciclismo y el panorama es negro

Ya se cumple un mes sin carreras de ciclismo, sin el gran espectáculo en competencias del World Tour, la máxima categoría de este deporte.



A pesar de reuniones, propuestas, entrenamientos en casa y demás, la verdad es que no se sabe cuándo se reanudará el calendario que ha sido otra de las víctimas del nuevo coronavirus.

El 14 de marzo se llevó a cabo la etapa final de la París-Niza, competencia que ganó Maximilian Schachammn, en la que el colombiano Sergio Higuita fue tercero y Nairo Quintana ganó la etapa reina y final.



Si bien la última prueba del calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI) se disputó el 15 de marzo, el Gran Premio de la Patagonia ganado por el colombiano Tito Hernández, la fecha de este martes coincide con el triunfo de Nairo, en una cita del World Tour, por lo que da pie para hablar de lo que pasa.



A esa altura del mes pasado la covid-19 ya cobraba miles de infectados y fallecidos en el mundo y Europa no fue la excepción.



La organización da París-Niza se la jugó toda. Mientras el mundo se confinaba en sus casas, se decidió terminar la carrera un día antes de lo previsto y mandar a todo el mundo para sus regiones.

Y ahí fue el comienzo de una suspensión del calendario que ha dejado pérdidas económicas a granel y que hoy no tiene un norte.



Los organizadores de las competencias se queman las neuronas analizando la situación, hablando con los patrocinadores para tratar de dar una noticia de aliento, pero eso no ha podido ser.

A hoy, el calendario de la máxima categoría cuenta con 19 carreras suspendidas y solo se pudieron concluir cinco, incluidas el UAE Tour y la París-Niza, que finalizaron con anterioridad a la fecha prevista.



El Tour de Francia, la única carrera de la época que se ha mantenido en pie, se debe realizar en julio, aunque la organización ASO, la misma testaruda que no concluyó la París-Niza a pesar de la presencia del nuevo coronavirus, se resiste a posponerlo y asegura que las fechas se mantienen, pero se dice que ya tiene plan B, arrancar en agosto.

Egan Bernal cumple este lunes 23 años. Foto: Archivo / EL TIEMPO

El lunes, el presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió que no se podrán realizar festivales o grandes espectáculos hasta mediados de julio, sentenciando al Tour, cuya fecha, en primera instancia, está del 27 de junio al 19 de julio.



El Giro de Italia, la primera grande perjudicada por todo esto, también defiende lo suyo y ya se habla de que se podría llevar a cabo en septiembre, por lo que la Vuelta a España, que en principio sería entre agosto y septiembre, pasaría a octubre.



La Unión Ciclista Internacional (UCI) advirtió que la prioridad una vez se reanude el calendario serán el Tour, el Giro la Vuelta y los cinco monumentos (Milán-Sanremo, Vuelta a Flandes, París-Roubaix, Lieja-Bastonia-Lieja y Giro de Lombardía), pero tampoco se atrevió a dar a conocer fechas.



Otra de las ideas que no caló bien entre los organizadores fue la de la ministra francesa de Deportes, Roxana Maracineanu, quien señaló que había opciones de que el Tour se realizara sin público, pero ASO y varios ciclistas brincaron y no estuvieron de acuerdo.

El presidente de la Federación Italiana de Ciclismo, Ricardo Di Rocco, señaló que en estos momentos nada es posible y que así se hagan cálculos será complicado confirmar algo, y habló hasta de la opción de que en el 2020 no haya ciclismo.



"Todos debemos estar listos también para renunciar a nuestras carreras por el bien de la comunidad. Lamentablemente, esta es una de las hipótesis posibles, que no solo concierne al Giro de Italia, sino a todas las demás razas en Europa", explicó el dirigente en una entrevista.



Y la verdad es que el panorama no es alentador. Los directivos buscan fechas, acomodan sus carreras, pelean por cumplir con el objetivo de que el calendario se realice, pero hoy por hoy son pensamientos sin realidades.



Es abril, no hay carreras; en mayo, tampoco, junio será un mes frío, sin competencias, el mismo tema toca a julio y se abre la opción de reanudar la marcha en agosto, pero no se ve posible.



Mientras el mundo del ciclismo piensa en cómo volver a la competencia, los infectados por el nuevo coronavirus y las muertes no paran.



Tal vez se lean noticias ‘alentadoras’ en Europa, centro de la mayoría de las pruebas ciclísticas, en la que se dicen que la cifra de contagiados y de fallecidos ha bajado, pero se ve lejos que la estadística llegue acero y estamos en abril.



Se estima que ese alivio, que ese número de cero infectados y muertos no llegue pronto, por lo que hablar hoy de reanudar la marcha ciclística es una utopía, mientras el coronavirus no pare su marcha será difícil pensar en reanudar la vida normal y que se vuelva a pedalear.



