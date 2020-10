Análisis: ¿Peligra liderato de Egan en Ineos por triunfo de Geoghegan?

La victoria de Tao Geoghegan en el Giro de Italia deja a las claras que el equipo Ineos no ha fracasado por no haber ganado el Tour de Francia, al contrario, es la ratificación de que es una infraestructura grande, que tiene una generación importante para pelear más triunfos y es un campanazo para el colombiano Egan Bernal, que no se puede descuidar.

Geoghegan hace parte de un grupo que busca un cambio generacional, que sabe que al irse Chris Froome al Israel desde el 2021 y a los 34 años de Geraint Thomas debe tomar correctivos para seguir en la élite en busca de ratificar que es uno de los dominadores del pelotón.



Le puede interesar: (Perfil: Tao, de vendedor de bicicletas a campeón del Giro de Italia)



Si bien este año Jumbo Visma ha sido el rival más fuerte para el Ineos, el grupo de Primoz Roglic, Tom Dumoulin y Steven Kruijswijk no pudo con el Tour, tampoco con el Giro y no la tiene nada fácil en la Vuelta a España, pues el ecuatoriano, Ríchard Carapaz, otro corredor del Ineos, es el gran enemigo, por eso, para nadie es un secreto que solo los resultados son los que deben confirmar ese dominio que ha tenido la escuadra británica en los últimos años.



Ese buen lote de ciclistas jóvenes en Ineos, con chapa de campeones, con la determinación de ser líderes en cualquier competencia y tras soportar la presión y los ataques de los rivales obtener victorias, es liderado por un Bernal que ha conquistado el Tour de Francia, lo que le da la opción de seguir siendo considerado como pedalista clave, pero no tiene ninguna garantía de que así será siempre.



Tal vez se piense que tener tantos líderes no es lo mejor, pero ojalá algunas escuadras tuvieran, al menos, dos corredores con esa posibilidad de ir a una carrera, a una grande, ser candidato al título y conseguirlo.



Lo de Geoghegan indica que el trabajo del Ineos ha sido interesante y que apuntarle a fortalecer un grupo de corredores menores de 25 años con miras a un futuro, que no será fácil, porque el camino es espinoso, es lo ideal.

Egan Bernal, ciclista colombiano. Foto: EFE



Los nombres de los rivales asustan: Tadej Pogacar, campeón del Tour de Francia; Remco Evenepoel, que no tiene nada que demostrar; Jai Hindley, otro pedalista de 24 años, y un Joao Almeida, de 22 años, que también pueden pelear títulos a pesar de su juventud, por lo que no hay que darle largas al tema.



De la plantilla de 31 ciclistas del Ineos este año, Bernal, Geoghegan y Pavel Sivakov, los de más nombre, hacen parte de una estructura que les viene apostando a los jóvenes, pues tienen 11 ciclistas Sub-25 y seis de ellos son Sub-23.



Le pude interesar: (Ineos ganó el Giro de Italia y ya tiene 45 victorias en el World Tour)



Pero ahí no para todo. Para el 2021, el Ineos será mucho más competitivo, pues se ha reforzado de la mejor manera.



Llegan Adam Yates, Richie Porte, tercero este año en el Tour de Francia, y Daniel Martínez, campeón del Criterium Dauphiné, tres grandes contrataciones que, sin duda, harán al equipo inglés mucho más fuerte y en el que Egan Bernal seguirá siendo una de las cartas para apuntarle a luchar por los títulos más grandes, pero eso hay que ratificarlo en la carretera.





Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel