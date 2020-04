Análisis: Los puntos en contra para el regreso del ciclismo

La Unión Ciclista Internacional (UCI), los organizadores de las carreras y demás estamentos interesados se queman las neuronas en busca de reanudar la temporada del ciclismo.

Ya trazaron un plan en el que definieron fechas para el Tour de Francia y están cerca de confirmar cuándo se hará el Giro de Italia y la Vuelta a España.

Pero, con todo y eso, no hay un norte definido; el mundo planea el futuro a ciegas, mientras las cifras de infectados y muertes por la pandemia del nuevo coronavirus no bajan, ni se estancan.



El Tour de Francia, que se realizará del 29 de agosto al 20 de septiembre, busca salvarse como sea, por encima de todo y a pesar de que ese país es uno de los que tienen una pésima estadística en cuanto a la covid-19.



Sin pensar un poco más allá, la temporada está rediseñada y a la espera de que los gobiernos de cada país avalen reanudar entrenamientos y la competencia. Si se llegase a cumplir el cronograma y el ciclismo regresara, eso generará contraindicaciones, no todo será igual y son varios los problemas que acarreará el afán por competir.



EL TIEMPO consultó a gente de la caravana del World Tour, quienes señalan las inquietudes que tienen, si es que en algún momento del 2020 la emoción del ciclismo vuelve a vivirse.



“El problema no solo es del ciclismo, es del mundo. Listo, que se reanude la temporada, eso es un problema para los ciclistas y no hay nada seguro, me parece que hacer carreras es precipitado. No hay cómo entrenar, el tema del virus no mejora y para competir se necesita de mucha preparación, y esa no se hace en rodillos”, dijo el exciclista español Óscar Freire, tres veces campeón del mundo.

Para Xavier Zandio, uno de los directores técnicos del equipo Ineos, el problema pasa porque todos quieren hacer sus competencias como sea, el día que sea, y el calendario quedará muy apretado, no habrá respiro.



“La emergencia no se ha superado. Cada uno quiere hacer su carrera, y ya se diseñó un plan. El tema pasa porque ¿qué garantías vamos van a tener los equipos y los ciclistas cuando se peguen el Giro y la Vuelta?”, dijo el DT de Egan Bernal, Sebastián Henao, Iván Sosa y Brandon Rivera.



Y agregó: “Los corredores están bloqueados en estos momentos, la situación es difícil, y será desigual la competencia. Es una situación que nos pone un escenario que no es bien claro. Estamos a la espera de lo que digan los países. El tema es que no piensan en los ciclistas, en los técnicos, en la gente que trabaja en el ciclismo”.



Zandio, además, estuvo de acuerdo con la apreciación del mánager del Ineos, David Brailsford, quien afirmó que irán al Tour siempre y cuando se les garantice que la salud de sus trabajadores no corra peligro.

Para el exciclista y ahora comentarista de ciclismo Eduardo Chozas, si bien que arranque otra vez la temporada es bueno, pues no se han medido las consecuencias y hay muchos temas en el aire.



“El Giro y la Vuelta, si se hacen, tendrán una fecha mala. La alta montaña en la prueba italiana es una incógnita, se pueden cancelar muchas etapas por el mal clima de octubre. Y la Vuelta, que se hará en noviembre, peor. Los días en España por esa época son cortos, hay poca luz, es cerca del invierno, y eso trastocará los objetivos, el tema de la televisión; en fin, eso no lo han pensado”, dijo Chozas.



Gran rival de los ciclistas colombianos en la década del 80, Chozas señaló que a los ciclistas nadie los consulta y son los más perjudicados.



“Son los actores más importantes, y no los escuchan. No entiendo cómo van a responder si se corre. No han tenido tiempo para una preparación medianamente buena. Se mantienen como pueden. Además, hay diferencias: en unos países sí pueden salir a entrenar; en otros, no, así que la desigualdad deportiva será grande. Eso es clave para el espectáculo”, señaló.



Maximilian Sciandri es uno de los directores deportivos del Movistar y también se refirió al complicado asunto de que este año se haga ciclismo.

Vuelta a España. Foto: AFP



“El calendario será muy diferente. Las carreras cercanas no son buenas, no hay opción de prepararlas. El tiempo será el enemigo para los intereses de los equipos. El Giro y la Vuelta llevan las de perder porque no hay espacio entre las dos”, precisó.



“Será una revolución, sin duda. El año ciclístico terminaría en noviembre, y en esas fechas uno está planificando el próximo año; por eso, las condiciones serán diferentes. No solo se afecta el 2020, también el 2021 y, creería, más el año que viene, porque este, con los corredores parados, casi no se ha hecho nada y poco se hará”, sentenció.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

