Análisis: Egan da un golpe psicológico a sus rivales antes del Tour

Egan Bernal demuestra que se ha tomado en serio el tema de defender el título que consiguió el año pasado en el Tour de Francia.

Sus números en los entrenamientos en Colombia, la etapa que ganó en la Ruta de Occitania, el título de esa competencia y la lucha que libra en el Tour de L’Ain, en el que es segundo, a 10 s de Primoz Roglic, confirman que está en condiciones para afrontar su máximo reto de este atípico 2020.



El colombiano ahora piensa en cómo vencer a sus rivales en el Tour como Primoz Roglic, Tom Dumoulin, Romain Bardet, Steven Kruijswijk, Thibaut Pinot, Julian Alaphilippe y Nairo Quintana y Miguel Ángel López.



Por lo que ha hecho, ya el tema del liderato en el equipo pasó a un segundo plano. Se ha visto que Bernal es el número 1, pero hay que esperar la reacción de Geraint Thomas, el otro a bordo. Chris Froome ha demostrado que no está, y no sería nada raro que se quedara sin cupo en el Ineos en Francia, pues su nivel en Occitania no fue el mejor, pero se puso el overol para ayudarle a Egan a ganar.



Bernal, lo venimos diciendo, no tiene sus enemigos en su propia escuadra, saben que es el mejor, el más preparado, el actual campeón, y sus condiciones son excelentes, por lo que ese no es el problema.



Lo que hizo en Occitania y lo que puede hacer hoy en la etapa reina en L’Ain puede ser un golpe fuerte para sus rivales. Se ha visto cara a cara con ellos y ya saben a qué atenerse.



A 20 días del arranque del Tour, el mundo del ciclismo dice que no tendrá pierde para ajustar su segunda victoria, pero la verdad es que eso no se puede asegurar.



Hasta el momento es el hombre más fuerte; sin embargo, el Tour es largo y nadie tiene la última palabra. EL TIEMPO consultó con tres expertos, quienes analizaron el tema.

Gilberto Simoni, siete veces podio del Giro y ganador de la prueba en el 2001 y 2003; Paolo Bettini, campeón del mundo de ruta en 2006 y 2007, y Stefano Zanini, técnico del Astana, hablaron sobre Egan Bernal, el ciclista de moda.



“Lo que ha pasado con él en Occitania es importante porque venció a rivales que tendrá en el Tour, y eso, a pocas semanas del arranque de la carrera, es muy significativo”, señaló Simoni.

Y agregó: “Se ve que entrenó bien y seguro que llegará bien. El Tour tendrá mucha tensión porque la temporada se redujo y se inicia muy rápido”.



Lo clave para Simoni es haber ganado una etapa y ser el campeón en Occitania, además de la lucha que ha tenido por el primer puesto en L’Ain con Primoz Roglic.



“Es un golpe psicológico para los demás. No es solo el triunfo, sino la manera como lo consiguió, pues se ve que atléticamente está bien. Tiene la atención de todo el mundo y lo asimila, a pesar de su corta edad, eso se llama maduración”, señaló el exciclista italiano, quien advirtió que otro punto a su favor es que hace parte del mejor equipo del mundo.



Tal vez se pregunten si es bueno demostrar tanta superioridad antes de la carrera y si de aquí al comienzo y al final del Tour la podrá mantener.

Es más, creo que la va a aumentar, en el Tour veremos a un Egan mucho más fuerte que estos días FACEBOOK

“Es posible. No hay problema. Es más, creo que la va a aumentar, en el Tour veremos a un Egan mucho más fuerte que estos días. Viene la competencia luego de muchos kilómetros en las piernas en los entrenamientos, va a afinar para lo que viene. Seguro que va aumentar su condición”, precisó Bettini.



El italiano, ganador del Giro de Lombardía y de la Milán-San Remo, cree que el colombiano llega con la moral en alto, después de lo que ha pasado en los últimos días.



“Nunca pensé que no iba a ser el líder de la escuadra. Llega con el ánimo arriba por las victorias sobre sus rivales cercanos. Además, eso también beneficia al equipo y él se sentirá con mucha más confianza con miras al Tour”, señaló.



Bettini advierte que hoy por hoy Egan no está al ciento por ciento y que eso lo logrará durante la primera semana del Tour y que, además, los triunfos logrados le vienen buen para su parte psicológica.

El problema es de los demás, que lo ven a él ganador y ellos siempre están por debajo FACEBOOK

“Ganar en el ciclismo y en el deporte es importante, y él lo ha hecho. El problema es de los demás, que lo ven a él ganador y ellos siempre están por debajo. Todo eso es excelente y suma para que la condición del corredor sea superior a la de los demás, que deben de estar preocupados por lo que Bernal hace”, concluyó.



Zanini, que lo tendrá como rival, señaló que Egan Bernal está en un buen momento, pero que hay que esperar a que llegue al Tour y que lo confirme.



“Ganó Occitania, pelea L’Ain y se ve bien. Lo clave es que tiene un buen equipo, eso, unido a sus condiciones, lo hace fuerte”, declaró el DT del Astana, quien aspira a pelearle la general al Ineos con ‘Supermán’ López.



“Es el favorito, pero es mejor esperar un poco. Ya está en un buen porcentaje y le queda tiempo para aumentarlo. En el equipo entienden que a esta altura hay que mantener una forma de cara al Tour y espero que el Astana y López estén bien en esa época para hacerle frente”, indicó Zanini.



Bernal tiene hoy la opción de ir por el título en el Tour de L’Ain, que comanda Primoz Roglic, con la etapa con final en alto y de 144 kilómetros.

¡Tremendo remate de Roglic! El Jumbo Visma trabajó toda la carrera y ganó.



