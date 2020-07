Tres líderes en un equipo, un dolor de cabeza, ¿cuál es el remedio?

El ciclismo evoluciona en todo sentido y cada vez se hace más sencillo entender las tácticas, saber las condiciones de los corredores, conocer el trazado de las carreras para sacar ventaja, pero un paso difícil es manejar los egos y el palmarés de los pedalistas, que siempre esperan liderar sus equipos en busca de triunfos importantes.

La situación se hace mucho más complicada cuando se está cerca de comenzar una temporada tan atípica como la del 2020, que obliga a dar resultados sin espera para evitar el cierre de algunos equipos que están en crisis.



Ineos y Jumbo Visma son dos claros ejemplos. Son estructuras que se han armado para ganar, que cuentan con varios líderes que pueden responder en pruebas como el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España.



Es bueno contar con varias alternativas para luchar por la general, pero a veces se puede convertir en un arma de doble filo. EL TIEMPO consultó a tres expertos, que han vivido estas situaciones y que analizan los pros y los contras de la situación que puede poner en peligro el objetivo común por metas individuales.

Líderes del Jumbo Visma, de izq. a der.: Steven Kruijswijk, Tom Dumoulin y Primoz Roglic. Foto: Prensa Jumbo Visma



“Hay que determinar desde el principio a quién se le irá a trabajar. Ineos y Jumbo Visma son unos privilegiados al tener esa oportunidad”, dijo el exciclista y ahora preparador italiano Michele Bartoli.



Y agregó: “No es fácil manejar ese tema. La verdad es bien complicado, porque todos tienen sus condiciones para liderar el grupo. Acá lo que se debe manejar es el profesionalismo de los ciclistas. Cada uno debe conocer el pensamiento del técnico, que debe hablar claro, sin tapujos ni tapando nada. Si bien la carretera los pondrá en su sitio, lo importante acá es que todos tengan como principio que gana es el equipo”.



Egan Bernal, Chris Froome y Geraint Thomas es el trío de líderes en el Ineos, mientras que el Jumbo Visma maneja a Primoz Roglic, Steven Kruijswijk y Tom Dumoulin, todos protagonistas de grandes vueltas y que aspiran ir al Tour este año a obtener la victoria.



Ya se confirmó que Froome se irá del Ineos en 2021 al Israel, no se ha confirmado su participación en el Tour, pero sigue siendo un pilar de la escuadra.



“Es una fortuna contar con tres corredores. Hoy, los datos son claves, a ellos hay que remitirse para saber quién está mejor. Ya con eso un técnico debe decidirse por el que mejor tenga esos números, que nunca mienten”, declaró Javier Mínguez, técnico español de ciclismo.



“Lo que hay que hacer es tomar las determinaciones, hablar con los corredores y contarles el plan de trabajo, decirles a cada uno qué es lo que tendrá que hacer. Si eso no se hace, pues comenzarán las pugnas”, indicó Mínguez.



Corredores como los del Ineos y del Jumbo Visma tendrán las aspiraciones de capitanear la escuadra en el Tour, pero será complicado manejar los egos, el palmarés y la ilusión de cada uno.

“Sin duda que hay una pelea de egos, pero si usted no la sabe manejar, se perderá todo el trabajo, y eso solo se logra poniendo a cada uno en su sitio. Esa pelea de egos se da antes de la carrera y que en la carretera debe haber respeto por el otro”, precisó el DT español.



“No se puede perder una carrera por el tema de no saber quién es el líder, eso será un fracaso. En esos equipos que tienen dos líderes o más perder es inadmisible”, agregó.



Eusebio Unzué es el mánager del Movistar y tiene experiencia, pues manejó, hablando de los últimos años, a Alejandro Valverde, Mikel Landa y Nairo Quintana.



“Eso nos lleva a veces a tener el mismo objetivo en común y hay carreras en las que están juntos. En el equipo lo principal, para buscar los mejores resultados, es pensar en el beneficio del grupo, no de forma individual”, precisó.



Unzué toca un tema clave, los intereses personales, que no deben jugar con los del equipo. Señaló que lo ideal es que uno sea mejor que los demás para que el camino y el trabajo sea mucho más fácil, pero eso a veces se trunca.



“Los problemas vienen del egoísmo personal, de cada uno defender sus intereses. Lo peor es que cuando estén juntos se sienta uno superior al otro. La idea es que uno debe ser mejor que los demás y con ellos tener un camino mucho más fácil, ese es el verdadero éxito”, dijo.



“Si no es así, surgen problemas, y eso es lógico. No hay una fórmula para encontrar solución a eso. El problema más complicado es manejar los egos de cada uno, cuando ponen la prioridad personal por encima de los intereses del equipo, eso complica el trabajo y el resultado”, precisó.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

