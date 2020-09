Entrevista: Higuita mete el acelerador en el Mundial de ciclismo

Sergio Higuita y Rigoberto Urán parte como los dos corredores principales que tiene la Selección Colombia para afrontar el trazado de 258 kilómetros de la prueba de fondo del Mundial de ciclismo élite en Ímola (Italia), que termina en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari, escenario de míticas carreras de la Fórmula 1.

Ambos hacen parte del equipo Education First, los dos vienen de correr el Tour de Francia, pero en esa competencia tuvieron diferentes destinos: Urán acabó en la octava casilla de la general e Higuita se fue del Tour en la etapa 15 de la competencia, luego de una tremenda caída en un descenso.



Le puede interesar: (¡Las redes, encendidas! Las críticas a Zidane por el momento de James).



Desde el mismo instante del golpe, Higuita ha estado trabajando para no quedarse por fuera de la convocatoria de la Selección. Fue asistido por los médicos de su equipo, por fortuna no hubo fractura y está listo para afrontar el mundial.

Es un corredor que ha mostrado muchas capacidades para afrontar pruebas de un día y la experiencia del año pasado, cuando terminó en la cuarta casilla, cerca del podio, en la competencia de fondo de los Sub-23, le da la opción de soñar con una buena actuación este domingo.



Viene con ritmo, pues superó la mayor parte del Tour, está descansado y eso puede ser un aliciente para hacer una buena competencia, aunque sea, como todas las competencias de un día, una lotería. EL TIEMPO habló con Higuita.



¿Cuál es el estado de salud, luego de la caída en el Tour?

La condición es buena, día a día mejoro más. La semana pasada tenía mucho dolor en el brazo izquierdo, cerca del codo. Me hicieron una radiografía y se descartó fractura. Comenzamos a entrenar y en el Mundial llego con buenas condiciones. Con los días se me inflamó el codo, pero me permite llegar al límite, a la meta.



También lea: (Otro buen partido de James: sus estadísticas contra Crystal Palace).



¿Qué analiza del recorrido?

Es muy bueno, difícil. Es lo que normalmente se corre en Europa. El desnivel es de unos 4.000 metros de ascenso y eso hará daño a los corredores. Es una carrera dura, técnica. Las bajadas serán complicadas.



¿Les favorece más a los que vienen con ritmo del Tour?

Eso es lo que se piensa, lo más fijo. Ellos tienen ventaja sobre los demás. Es una carrera en la que conviene llegar con un ritmo alto y los que vienen del Tour tienen esa ventaja. El circuito es complicado, no da tregua y no permite que uno pierda la rueda, o si no se pierde la opción de la competencia.

¿Cuáles son las claves para tener una buena actuación?

Llegar frescos y descansados. Si hay cansancio, con este trazado, muy seguramente uno no podrá resistir. He tenido buena recuperación. Será una carrera de desgaste, los corredores que tengan fatiga se hundirán. Es un trazado para la selección del grupo y al final quedará el lote muy reducido para el remate.



¿Hay realmente una buena opción de figurar por parte de los colombianos?

Todos tenemos las opciones de hacer una buena carrera. Hay experiencia, la selección está integrada por ciclistas que tienen capacidades y son corredores que se han desempeñado bien en las carreras de un día.



Le recomendamos: (Nairo pasa la página y se dedica a lo suyo).



El año pasado estuvo cerca del podio, ¿de qué le sirve eso para este domingo?

Esa vez me dejó claro que el Mundial es diferente a las otras carreras. Es más bien una prueba tipo clásica. Son equipos distintos, otros hoteles, aunque corremos los mismos. Lo del año pasado me da una visión de cómo hacerlo mejor este año y aportarle a la Selección.



¿Y luego del Mundial qué hará?

Tengo en mi plan ir a algunas clásicas. Por el momento entiendo que haré la Flecha Valona, Lieja Bastonia Lieja y la Amstel Gold Race, las tres son aptas para mis condiciones.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel