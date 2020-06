Análisis: el apretado calendario del ciclismo, 23 carreras en 101 días

El ciclismo del mundo está a la espera de que las carreras se reanuden en medio de una crisis que ya ha tocado varios estamentos de este deporte, entre ellos, equipos, patrocinadores y pedalistas.

Las ganas por contar con un calendario ha obligado a los organizadores de las competencias y a la Unión Ciclista Internacional (UCI) a evaluar fechas para tomar decisiones y tener hoy una propuesta que responde a las exigencias, pero que no es la ideal.



En medio de este ‘sálvese quien pueda’, el nuevo calendario de World Tour, la máxima categoría de ciclismo, tiene en su programa la realización de 23 carreras en el lapso de 101 días, durante los cuales unas pruebas se pisan con otras, lo que impide no solo que los mejores pedalistas estén en todas las competencias, sino que tampoco el público pueda tener los ojos puestos en todas.



El World Tour tiene 36 pruebas normalmente. Antes de la pandemia del nuevo coronavirus se alcanzaron a cumplir cinco, dos de las cuales terminaron antes de tiempo: el UAE Tour se vio obligado a acabar dos etapas antes de su final, mientras que la París-Niza coronó al alemán Maximilian Schachmann, tras decidir que no se realizaba la última fracción.



De esas 36, nueve se cancelaron una vez apareció la pandemia, y desde el 1.º de agosto se cumplirán 23, que tienen como meta realizarse, cumplir con los patrocinadores para salvar el año, sin importar si su lote estará integrado por los mejores ciclistas del momento.



La Strade Bianche, el 1.º de agosto, bajará la bandera de un apretado calendario que, por el momento, está seguro, a no ser que la pandemia y las decisiones de los gobiernos decidan otra cosa.



Previo al Tour se realizará el Critérium Dauphiné (del 12 al 16 de agosto), pero aquí ya hay el primer cruce de carreras, pues el 15 de ese mes se cumplirá el Giro de Lombardía.



El Tour, salvado



En carpeta, el Tour de Francia es el que menos podría sufrir, no porque no se cruce con otras pruebas, sino porque es la ‘joya de la corona’ y todas las escuadras buscarán salvar su año ahí.

No hay duda, es la carrera insignia, la que acapara todas las miradas, por eso no importa mucho que durante su realización, del 29 de agosto al 20 de septiembre, se hagan pruebas como la Tirreno-Adriático (del 7 al 14 de septiembre), el Gran Premio de Québec (11 de septiembre) y el Gran Premio de Montreal (13 del mismo mes), y que la contrarreloj por equipos de los mundiales de ruta en Suiza, el 20 de septiembre, sea el mismo día cuando se corone al campeón en París.



Por nombres el Tour no tiene de qué preocuparse. Egan Bernal, el actual campeón; Chris Froome, quien irá por el quinto título; Geraint Thomas, Julian Alaphilippe, Primoz Roglic, Tom Dumoulin, Nairo Quintana, Romain Bardet y Thibaut Pinot han garantizado su presencia, así que por ciclistas de categoría no tendrá problemas.



Y si hay una competencia que sufrirá, será el Giro de Italia (del 3 al 25 de octubre). No tendrá a muchas de las estrellas del ciclismo que harán el Tour y que no se va a dar la pela de correr en Francia, bajarse de la bicicleta y 13 días después hacer parte del lote del Giro; la verdad, muy poco tiempo hay entre ambas competencias para recuperar y ‘preparar’ otro asalto al título.



Además, la competencia italiana tampoco contará con un buen cartel de clasicómanos, porque durante ese período se realiza la Lieja-Bastoña-Lieja (4 de octubre), Amstel Gold Race (10 de octubre), la Gent-Wevelgem in Flanders Fields (11 de octubre), el Tour de Flandes (18 de octubre) y nada más y nada menos que la París-Roubaix (25 de octubre), la gran clásica.



De igual manera, las últimas cinco etapas del Giro de Italia coincidirán con las primeras de la Vuelta a España (del 20 de octubre al 8 de noviembre).



El día que en Italia se termine la carrera, los españoles estarán viviendo la jornada con final en el Tourmalet.



Y en el tema de participación la Vuelta gana, porque varios de los ciclistas que harán el Tour han mirado a esa prueba, pues hay 23 días de diferencia entre las dos, un tiempo que no es el ideal, pero que en medio de este problema es un bálsamo para poder correr dos de las tres grandes.



La Vuelta se cruzará, además, con la clásica Driedaagse Brugge-De Panne (21 de octubre) y el Tour de Guangxi (del 5 al 10 de noviembre), pruebas que no tienen la misma importancia y ubicadas al final del calendario.





Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIERMPO

@lisandroabel