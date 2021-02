Análisis: lo que deja el arranque de temporada para Egan

El ciclismo colombiano, y del mundo, estaba a la expectativa de la reaparición de Egan Bernal, el hombre que en el 2019 ganó el Tour de Francia y del que hablaron maravillas luego de esa victoria.

Bernal no tuvo un buen 2020. Si bien ganó con autoridad la Ruita de la Occitania llegó al Tour de L'Ain y sucumbió frente a un gran Primoz Roglic.



Luego, se retiró den Criterium Dauphiné, debido a que los dolores de espalda que lo aquejaron en L'Ain no lo dejaron en paz y prefirió guardarse para el Tour.



Sin embargo, entre el Dauphiné y el Tour era muy poco el tiempo para recuperarse. Llegó a defender lo que logró en el 2019 y no pudo, se quedó corto, pronto tuvo que decirle adiós a la opción de volver a ganar la mejor carrera del mundo.



Se retiró, se bajó el 16 de septiembre, se reunió con los médicos, entrenadores y fisioterapeutas del equipo Ineos para saber qué pasaba.



Entró en el túnel, la recuperación era lo más importante y comenzó trabajos en Europa.



"El dolor es algo muy viejo. El año pasado, durante el Tour que gané, el primer año que corrí el Tour, y ya desde que hacía ciclomontañismo siempre había tenido dolor en esta zona", dijo el ciclista colombiano.



Tras su recuperación, volvió a los entrenamientos en carretera y viajo a Europa. Llevaba en su espalda un interrogante: ¿cómo iría a reaccionar?



Iba a debutar en la temporada en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, pero la competencia fue suspendida, aplazada debido a los problemas de salud en España debido a la pandemia del nuevo coronavirus.



Entonces, cambió de planes. Bernal fue a la Estrella de Besseges. Era incierto lo que iba a ser su trabajo, pero pronto se dio a conocer.



Trabajó para su líder Michal Kwiatkowski, a quien trató de llevarlo al triunfo de etapa y al liderato, pero una caída del polaco fue con contra de las aspiraciones y de los objetivos del Ineos.



Ese día se vio bien, manejó la escapada, metió codo, pedaleó sin ningún inconveniente y esa era la mejor noticia, no presentar molestias algunas de la lesión.



La segunda carrera era el Tour de la Provenza, hacer kilómetros, saber en qué condiciones está en estos momentos es lo que se busca para saber qué trabajo se debe seguir de acá en adelante y con miras al Giro de Italia.



Egan respondió. El sábado, en la etapa reina, fue clave para la victoria de su compatriota Iván Sosa, quien saltó del lote a falta de cuatro kilómetros y se mantuvo en la punta.



Bernal estuvo atento a los ataques de Julian Alaphilippe, el otro rival fuerte, lo controló, se fue a rueda, buscando que la diferencia sobre Sosa no fura a bajar.



De un momento a otro lanzó un ataque, probó las piernas de Alaphilippe, y cuando se dio cuenta que el campeón de mundo respondió, paró la marcha, no podía seguir el ritmo porque iba en contra de los objetvos de Sosa y el Ineos.



Al final, Sosa ganó la etapa y se puso de líder y este domingo Bernal le ayudó a su compañero a controlar la carrera y a ganar la prueba, mientras terminaba de tercero.



Sí, Egan Bernal no ha ganado una etapa, menos un título en las dos carreras que ha disputado, pero por lo visto la mejor victoria es la forma que se le ha visto, la recuperación que tiene, algo que alienta a pensar en grande para el futuro.

