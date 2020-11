Triunfo de Camargo, esperanza de un nuevo aire en la Vuelta a Colombia

La victoria de Diego Camargo, un muchacho de apenas 22 años, en la edición 2020 de la Vuelta a Colombia, abrió un ventana para que un campeón de la prueba vuelva a destacarse en el ciclismo internacional. Desde la victoria de Sergio Luis Henao en 2010, los ganadores fueron ciclistas mayores de 30 años o extranjeros, con excepción de Aristóbulo Cala, ganador de la carrera en 2017, a los 27 años.

Sin embargo, decir que la Vuelta a Colombia ha perdido protagonismo porque no corren figuras no es tan cierto. El tema es que las grandes figuras no pueden competir en la carrera porque no está inscrita en una categoría de la Unión Ciclista Internacional. Esa condición la perdió en 2017. Para cubrir ese vacío está el Tour Colombia 2.1, al que sí pueden venir los mejores del mundo, entre ellos las grandes figuras del ciclismo colombiano, que incluso se la han ganado, Egan Bernal (2018), Miguel Ángel López (2019) y Sergio Higuita (2020).



Este año, la idea era subir la Vuelta a Colombia de categoría, a 2.2, pero en ese escalafón los equipos del World Tour no pueden venir, no les está permitido. La pandemia obligó a la organización a desistir de la idea.

Sin las figuras

Tampoco la Vuelta es un pasaporte a Europa. No es una obligación correrla o ganarla para ir al Viejo Continente y mucho menos obtener el triunfo es una garantía de ser una figura del ciclismo mundial.



Grandes ciclistas colombianos no la corrieron. Por ejemplo, Egan Bernal, que pasó del ciclomontañismo directamente a Europa. Rigoberto Urán se fue a Europa como campeón de la Vuelta del Porvenir, pero sin pasar por la Vuelta a Colombia. Y Miguel Ángel López fue fichado por el Astana en 2015, tras ganar el Tour de L’Avenir, pero no estuvo en la carrera más tradicional del ciclismo colombiano.



Otros grandes del ciclismo colombiano sí estuvieron en la carrera, pero no pasó nada con ellos, como Nairo Quintana, que se retiró por culpa de una caída en la única ocasión en que participó, en 2011.

Óscar Sevilla, Diego Camargo y Juan Pablo Suárez. Foto: Cortesía Luis Barbosa

Sergio Henao fue campeón y logró ir a Europa, consolidarse, ganar la París Niza, pero ese rótulo de campeón de la Vuelta a Colombia no era sinónimo de obtener la victoria en el Tour de Francia, Giro de Italia o Vuelta a España.



Y otras figuras que están hoy en Europa, si bien no ganaron la Vuelta, fueron animadores de la competencia y pelearon otras clasificaciones: Esteban Chaves fue el mejor joven en 2012, Sebastián Henao logró la misma distinción en 2013 y Sergio Higuita lo hizo en 2018.



El caso del ecuatoriano Jonathan Caicedo es particular. Fichado por el equipo colombiano Strongman en 2016, pasó al Team Medellín en 2018 y logró coronarse campeón de la Vuelta ese año. Al año siguiente saltó a Europa, con el equipo Education First, y este año ganó una etapa en el Giro de Italia.



Hoy el ciclismo ha cambiado. Estas carreras locales sirven para que los ciclistas del territorio tengan la oportunidad de comenzar una ruta, así como lo hacen en el fútbol, pueden ser el lanzamiento hacia un mejor rendimiento, pero que se juegue en el torneo local no es la garantía de que se destaquen en el resto del mundo. Y para ello tienen que luchar contra los veteranos del lote nacional o los que regresan de Europa a cerrar sus carreras en las carreteras nacionales.

El triunfo de Diego Camargo es esperanzador. Ganó la Vuelta de la Juventud y la Vuelta a Colombia y ya tiene amarrado un contrato con un equipo del World Tour, pero hoy en día no es seguro que va a ganar una de las tres grandes.



Camargo hace parte de una nueva generación, un ciclista que aprovechó la forma que le dejó la victoria en la carrera de los Sub-23 hace pocas semanas y demostró que puede llegar a destacarse en Europa.





