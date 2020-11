Análisis: Tour de Francia 2021 con un recorrido contra colombianos

La ilusión de que Colombia gane por segunda vez el Tour de Francia sigue latente, pero a la luz del recorrido del 2021 dado a conocer ayer, no se ve tan claro volver a celebrar.

Esta vez la organización solo contempló tres llegadas en alto y dos tramos al reloj, lo que perjudica los intereses de Egan Bernal, Nairo Quintana y Miguel Ángel López.



Si bien hay montaña, se escalará en dos ocasiones el Mont Ventoux, se pasará por el Colombiere y por el Tourmalet, pues ninguna de esas jornadas será la meta.



Las tres etapas con llegada en alto son: la novena en Tignes, luego con 21 km de subida y con promedio del 5,6 por ciento de inclinación; la 17 con meta en el Col de Portet, de 16 km y promedio del 8,7 por ciento y la 18 con arribo en Luz-Ardiden, de 13,3 km y al 7,4 por ciento de inclinación, algo que favorece a los colombianos.



Pero, siempre hay un pero, esta vez hay 58 kilómetros al reloj: una jornada de 27 km en la quinta etapa y una de 31 km un día antes al final, lo que no favorece los intereses colombianos.



No es algo nuevo, cuando una carrera tiene contrarreloj es bien complicado que los pedalistas nacionales puedan aspirar a ganar, más cuando una está en el arranque de la competencia y la segunda al final y de kilometraje extenso.



Será un Tour más para hombres como el campeón Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Tom Dumoulin y el mismo Julian Alaphilippe, que han demostrado que van bien al reloj y en la montaña, una clara ventaja sobre los colombianos.



Correr el Tour no es una camisa de fuerza y aquí los equipos entrarían a evaluar las opciones de correrlo o ir al Giro de Italia, pero hay que esperar y conocer el recorrido de esta segunda competencia.



Egan en Ineos es uno de los que está atento. Claramente para Bernal es complicado ir a Francia por el trazado y porque tendrá la opción de ir con Geraint Thomas o el mismo Richie Porte, tercero este año, con una crono excepcional. Ahí podría entrar Daniel Martínez, pero el tema es cuál será el rol que tendrá en la escuadra británica.

El tema Nairo pasa porque el Arkea consiga su invitación al Tour, claramente sería una obligación ir, pero no contaría con mucha opción. Si se hace a una ficha del World Tour (todo es posible), pues también entraría a mirar el Giro.



Ya López, con su nuevo equipo, también analizaría, pero es claro que las cronos del Tour lo condenan, ya nos dimos cuenta de lo que pasó en los 34 kilómetros de la pasada edición.



Casi distinto el de Rigoberto Urán, que va bien al reloj y en la montaña aguanta, pero esto último no le alcanzaría para ir por el título, aunque sí a pelear podio.



