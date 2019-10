Las cinco claves del Tour de Francia 2020

1. Fiel a su tradición de los últimos años, el Tour de Francia 2020 tendrá una alta dosis montañosa, que indica que el campeón deberá ser un ciclista que se defienda bien en esos terrenos. Y en esa lista deberán entrar los colombianos como Egan Bernal y Nairo Quintana, así este último no haya tenido en los últimos tiempos un buen desempeño en estas jornadas.

2. El Tour invita a una batalla abierta entre los grandes favoritos, pues el trazado tendrá 9 jornadas llanas, tres accidentadas y cuatro llegadas en alto con el moño de la contrarreloj individual del penúltimo día en La Planche des Belles Filles de 36 km. Y pesar de la montaña, un trazado repartido, para todos los gustos y que plantea una cerrada definición como la de la presente edición.



3. Y si bien hay llegadas en alto y montaña, es claro que esta vez se extrañarán las llegadas míticas como Galibier, Alpe de h’uez, Tourmalet o el Mont Ventoux, que no han sido incluidas, y serán reemplazadas por subidas explosivas, como las hay en la Vuelta a España, algo que no favorece mucho a los colombianos, por lo que las diferencias se tendrán que sacar en las subidas largas y empinadas.

Egan Bernal, ciclista colombiano. Foto: Archivo EL TIEMPO

4. La contrarreloj de 36 km con final en alto, la única que hay en este Tour, es una clara invitación para que la carrera llegue viva ese día, sin nada definido y todo por verse entre los que lleguen a pelear al título. De todos modos, con subida al final, sigue siendo una crono en la que los colombianos dan ventajas, y que la brecha se ha recortado, pero siempre se perderá con los especialistas que aprendieron a subir y no desmejoraron al reloj.



5. No hay duda de que Chris Froome estará en la línea de partida y en su equipo, Ineos, todo dependerá de cómo llegué pero saber en qué condiciones y con qué opciones llegará Egan a defender el título. Es claro que si Froome llega en buenas condiciones los demás serán segundas cartas, pero siempre con la meta de ganar el Tour. Nairo estrenará equipo y mentalmente estará más libre, aunque sus últimos los en el Tour no han sido buenos porque no ha podido pelear el título y se ha dedicado a ganar etapas. Buena opción para recuperar. Y el recorrido pinta para que Miguel Ángel López se baje del Giro y se suba al Tour. Ya va siendo hora.

Chris Froome, tras su caída en el Criterium Dauphine, la principal ausencia. Foto: Archivo / EL TIEMPO

LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel