El Giro de Italia 2019: complicado para Colombia

Un sinónimo para describir la edición 2019 del Giro de Italia es, claramente, contrarreloj. El recorrido revelado este miércoles en Milán tendrá nada más y nada menos que tres cronos individuales que jugarán un papel importante. Aunque habrá cinco míticas llegadas en alto, las pruebas contrarreloj serán definitivas y jugarán en contra de los intereses de los ciclistas colombianos y favorecerán a un corredor completo.

El recorrido de la 102.ª edición del Giro empezará y concluirá con dos pruebas contrarreloj: la primera será en Bolonia, y la última, en Verona, con línea de meta en la icónica Arena. Será un Giro moderno, con tres pruebas contrarreloj (58,7 km en total), cinco finales en alto y las dificultades montañosas más exigentes de los últimos años. La presentación contó con el vigente campeón, el británico Chris Froome, que aún no ha despejado las dudas sobre su participación.



Este aspecto hace que los ciclistas colombianos no tengan todas las posibilidades de ir a pelear por el título. La contrarreloj es la piedra en el zapato de los pedalistas nacionales, así dos de ellas sean cronoescaladas, porque hay corredores que pueden sacarles el tiempo necesario para manejar en la montaña.



Cabe destacar que Nairo Quintana no irá al Giro de Italia porque le apuntará, de nuevo, al Tour de Francia y a la Vuelta a España.

Dura montaña

En la capital lombarda estuvo el británico Chris Froome, ganador de la última edición, que pudo ver el trazado del próximo año, en el que la segunda y la tercera semana estarán marcadas por montañas muy duras, especialmente la subida de Passo Gavia (2.618 metros de altitud). La 13.ª etapa, que empezará en Pinerolo, terminará con la escalada del Colle del Nivolet, para terminar en el lago Serru, en Ceresola Reale (188 km). Un día después, la 14.ª etapa será más corta (131 km), pero muy difícil, con cuatro subidas, entre ellas el famoso Colle San Carlo.



La 17.ª etapa, de 180 km entre Commezzadura y Anterselva/Antholz se presenta durísima para el pelotón, con la subida del Passo del Mortirolo. Por último, la 20.ª y penúltima etapa conducirá en 193 km de Feltre a Croce D’Aune-Monte Avena (1.015 metros de altitud). “Es un recorrido equilibrado entre montañas y contrarreloj. También se necesitará un equipo muy organizado. ¡El escenario con Gavia y Mortirolo es una bestia!”, afirmó Froome.



La prueba no les conviene a los colombianos, será para un ciclista completo como Tom Dumoulin, que no se sabe si participe, pero sería un candidato.



DEPORTES