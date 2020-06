Análisis: cinco claves del recorrido de la Vuelta a España del 2020

Ya se dio a conocer el recorrido oficial de la Vuelta a España del 2020, que se llevará a cabo del 20 de octubre y el 8 de noviembre, con 18 etapas, y la montaña, como siempre, será la principal protagonistas. Acá están las claves del trazado.

1. Etapas largas.



En los últimos años la Vuelta se ha caracterizado por el contrario con etapas cortas, finales exclusivos, pero la organización ha cambiado su mentalidad y desde el año pasado cambiaron la teoría.



Tener jornadas largas, con finales de alta montaña y de kilometraje extenso es sinónimo de espectáculo y lucha entre los candidatos al título. En la semana final, esta vez, se encontrarán las jornadas más largas, la de 234 kilómetros con final en Puebla de Sanabria y la de 205 con meta en Ourense.



2. La contrarreloj en la semana final.

El primer día de la última semana de carrera, los ‘sobrevivientes’ de la competencia tendrán un duro reto, la disputa de la única contrarreloj del giro Ibérico, que será el martes 3 de noviembre y a cinco jornadas del final.



La jornada será de 33,7 kilómetros, larga, en la que se definirá la clasificación general. La Vuelta regresa a la crono en la parte definitiva, luego de haber probado, en el 2019, este ejercicio individual en el arranque de la segunda parte de la competencia. Sin duda, un acierto.



3. La montaña, lejos del final.

Y si se alaba la decisión de que la crono individual sea en la semana final, pues que el mayor porcentaje de las finales en alto o de los premios de montaña más importante estén en la segunda parte de la carrera dejan un sinsabor.



En la segunda semana la Vuelta tendrá las llegadas al alto del Moncavillo, la Farapona y nada más y nada menos que el L’Anglirú, tres etapas delas que la carrera saldrá muy definitiva en cuanto a la pelea de podio, para comenzar el tercer tramo de la misma con la contrarreloj individual.



Se repetirá lo del 2019, cuando Primoz Roglic llegó a la parte clave de la prueba con el liderato en el bolsillo y la Vuelta sentenciada.



4. Un Tourmalet muy pronto.

Una de las etapas esperadas en la Vuelta a España será la llegada al mítico Tourmalet, un ascenso ligado al Tour de Francia, pero que esta vez será el invitado especial a la competencia ibérica.



Si bien es bueno que eso pase, pues que esté en el arranque de la misma, en el final de la primera semana, no es que deje buenos comentarios.



El Tourmalet, seguro, que en las primeras de cambio tendrá la palabra para decidir quién perderá la Vuelta, pero no será para nada definitivo para dar a conocer al ganador.



5. ¿Y la Covatilla?

El espectáculo que se puede protagonizar en la Covatilla, la llegada de la penúltima etapa de la Vuelta a España, pues no será tan definitiva como en otras ocasiones en la carrera.



La semana final solo contará con este final en alto, en una estación de esquí que tiene una subida de 18 kilómetros, con promedio de rampas del 5,7 por ciento y de máximas hasta del 16 por ciento de inclinación.



Sin embargo, a esta altura, la Vuelta estará definida y solo servirá para acomodar la general, pero el campeón no tendrá problemas para avanzar en su objetivo, por lo que esta jornada será solo por el transcurrir de la carrera.

