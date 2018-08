Un recorrido para escaladores abre la ilusión en la Vuelta a España

Un gran banquete con el que se saborean los escaladores puros tendrá esta edición de la Vuelta a España, que arranca el sábado. La gran carga de montaña que habrá en la competencia hace presagiar grandes duelos entre el grupo de favoritos, dentro de los que están los colombianos Nairo Quintana, Rigoberto Urán y Miguel Ángel López listos para dinamitar los puertos con su potencia y la calidad que tienen sobre la bicicleta.

En total serán seis etapas de media montaña, en las que hay que saber ubicarse para no tener ningún problema en estas jornadas peligrosas. Además, aparecen cinco días de alta montaña, con finales explosivos, largos y desgastantes. Los escaladores puros se encontrarán con un trazado que deben aprovechar para sus intereses.



Nairo y López tienen a su favor las pronunciadas inclinaciones de algunas de las jornadas para moler a sus rivales. En cambio, Urán debe ser un poco más inteligente y no gastar tanto a la hora de ir por un triunfo. Su principal arma será ir a rueda midiendo cada movimiento y saber dar el zarpazo. De otro lado, están Richie Porte y Simon Yates como principales oponentes. Ambos también tienen mucha polenta en las subidas y no se les puede ceder ni un centímetro, porque tienen la capacidad de dejar sembrados en el asfalto a sus rivales con tan solo un acelerón. Es por eso que esta Vuelta a España será para escaladores puros y que se resolverá en favor de quien tenga más fuerzas y fondo.

“Es una Vuelta a España que, lógicamente, les favorece a los ciclistas colombianos. En las carreras de tres semanas hay que estar atento y concentrado. Un día puede ser bueno para unos y otro para otros. Nairo después de correr el Tour de Francia tiene un gran fondo, una buena preparación y le va a convenir bastante. Lógicamente hay varios corredores con las mismas condiciones y propiedades así que pienso que será una Vuelta bastante disputada”, aseguró el exciclista Fabio Parra en entrevista con EL TIEMPO.

Días claves

Es muy difícil pensar en una sola jornada que vaya a definir al campeón. La gran cantidad de montaña puede generar en los ciclistas un mal día y ahí perderlo todo. Sin embargo, ocho etapas con final en ascenso podrán dar luces del corredor que estará más fuerte para ir por el título.



Será una carrera que desde el tercer día verá cómo se inclina y se va a ascender. Sin embargo, la primera campana de batalla sonará el noveno día de competencia. La ascensión a La Covatilla, un premio especial de 9,8 km con rampas hasta del 12 por ciento, hará estragos. En la etapa 13 se subirá a La Camperona, puerto de primera categoría de 8,3 km con unas rampas hasta del 19 por ciento: ¡una pared! También está la trepada a Lagos de Covadonga y a Andorra.



La Camperona y Lagos de Covadonga son jornadas ideales para Nairo y López. Largas, exigentes y muy inclinadas. “Nairo tiene una buena posibilidad, es una carrera en la que su presión es diferente a la del tour y hay otros rivales diferentes, y él va a estar muy cerca de estar disputando la carrera. López viene en ascenso y ese tipo de subidas se le dan bien, con naturalidad”, añadió Parra.



Hay que tener mucho cuidado con la contrarreloj de la etapa 16, de 32 kilómetros. Si bien dentro de los favoritos no hay grandes especialistas, Porte rueda mejor que todos, y a él es a quien se le debe sacar las diferencias. Urán también podría estar bien ese día.



“Porte tiene grandes condiciones en el ascenso. Se defiende muy bien, y fuera de eso hace muy bien el tramo contra el reloj. Ahí está la cuestión en que los escaladores puros deben tratar de sacar la mayor diferencia para igualar esa condición de la contrarreloj de Porte”, comentó Parra.



El exceso de montaña no debe ser un motivo para acelerarse. Siempre se va a estar exigido y no hay que acelerarse y acabar el tanque rápido. Será una prueba muy disputada, porque los favoritos están igualados y solo los que tengan más potencia en el ascenso, los escaladores natos, podrán ir de frente por la conquista de la Vuelta a España.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4