Análisis: Nairo y López no pierden la rueda en Europa

Nairo Quintana fue ganador de etapa y campeón del Tour de VAR, y Miguel Ángel López triunfó en la jornada reina y consiguió el tercer lugar del podio en la Vuelta al Algarve de Portugal. Estas fueron las actuaciones más sobresalientes de los ciclistas colombianos, que dejan un buen arranque de temporada para el país ciclístico en Europa, así Fernando Gaviria no hubiera podido embalar y gozar con la victoria en el UAE Tour.

Es prometedor lo que ha pasado. Es muy bueno que Nairo regrese como en sus mejores días, no solo con triunfos de etapa, sino con títulos, que es lo que verdaderamente vale.



No es menor lo de López, que hizo una excelente contrarreloj final en Portugal y quedó de tercero, pero ambas actuaciones hay que analizarlas para no caer en triunfalismos.

Lo de Nairo es una resurrección, tras casi tres años sin victorias en las clasificaciones generales. Se impuso en el Tour de la Provence y ayer selló la victoria en el VAR.

Si bien sus rivales no están en su mejor forma y él sí, la moral del colombiano sube y sirve para afrontar los retos que vienen, muchos más grandes que las dos carreras anteriores.

Nairo Quintana gana en el Tour de VAR. Foto: Team Arkea-Samsic @photobettini

A Quintana se lo ha visto distinto, atacante, sin ahorrar fuerzas y en uno de sus mejores momentos, por lo que es prometedor lo que falta, aunque, como se dijo cuando ganó La Provence, no son carreras de gran cartel y no estaban los mejores del mundo.



En VAR venció a Romain Bardet y a Richie Porte, segundo y tercero, respectivamente, dos corredores de cartel, quienes conformaron un podio que envidiaría cualquier competencia del mundo y que le serviría para acrecentar su ego.



El punto es que es la primera vez en su carrera que Nairo Quintana gana dos competencias seguidas en el arranque de una temporada.

Nairo Quintana. Foto: Team Arkea-Samsic @photobettini

En ninguno de los años anteriores había conseguido la victoria en una general en la carrera en su debut europeo y al mismo tiempo imponerse en la segunda competencia, otro ítem positivo en su excelente arranque en el 2020.



“Encuentro un segundo aliento. Por ahora, veo que me sonríe y espero poder seguir disfrutándolo durante bastante tiempo y que el equipo también continúe bien”, dijo Nairo a la página especializada en ciclismo francesa Directvelo.

Y agregó: “He tenido buenos momentos varias veces en mi carrera, pero estoy seguro de que está yendo realmente bien en este momento. Estoy feliz con mi nuevo equipo y disfruto todo lo que me pasa. Trabajamos bien juntos”.



No hay duda de que Nairo sabe que es bueno ganar, pero entiende que lo ha hecho en carreras que no tienen un gran nombre.



“Aprovecharemos estos momentos que son buenos para nosotros, hay que hacerlo porque el deporte no siempre es así”, señaló.

Nairo Quintana con la camiseta de líder. Foto: Getti / Luc Claessen.

Y lo dice porque viene un gran examen en el que debe confirmar su gran momento: París-Niza (8 al 15 de marzo), una carrera World Tour, de gran cartel, con rivales mucho más fuertes, de mejor nivel de los que se ha encontrado en Francia y en la que puede pelear el triunfo parcial y un lugar en el podio.

López, buen estreno

Lo de ‘Supermán’ López también hay que destacarlo. Su nivel le alcanzó para imponerse en la jornada reina de la Vuelta al Algarve entre Albufeira y Malhão, de 169 km, con final en alto, y para terminar en el podio, en el tercer lugar de una general apretada.



Y lo hizo luego de una excelente contrarreloj de 20 km, en la que terminó de quinto, a solo 38 segundos del belga Remco Evenepoel, una de las nuevas maravillas del ciclismo y que arrasó con todos en Portugal.

El colombiano Miguel Ángel 'Supermán' López finaliza este temporada su contrato con Astana. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Evenepoel era el favorito y respondió. Venía de ganar la Vuelta a San Juan en Argentina y al lado de Nairo son los dos corredores más importantes en el comienzo de la temporada.



López despunta apenas. Está en medio de la preparación con miras al Tour de Francia y su arranque promete.



No está en su mejor forma, la misma que busca para París-Niza y para la Vuelta a Cataluña (23 al 29 de marzo), en la que defenderá el título que obtuvo el año pasado.



“Estaba motivado para hacer una buena contrarreloj individual, porque era mi primera crono del año y quería hacer una prueba real de mi nivel en esta disciplina después de todo el trabajo realizado durante el invierno”, dijo López, de 26 años.



“Estoy muy feliz de llegar al podio. Ser tercero en este tipo de carreras con una contrarreloj en la final significa mucho. Bueno, con una victoria de etapa y un podio creo que tengo un muy buen comienzo de temporada”, agregó. López la tiene clara.

Si se comparan el Tour de VAR y la Vuelta a Algarve, pues es mucho más significativo lo que hizo el líder del Astana, porque el grupo de rivales era de mejor categoría y es una carrera de mayor valía, pues pertenece a la categoría 2Pro, una abajo del World Tour.

López perdió con Roglic 3 minutos 45 segundos, en un pésimo día para el corredor boyacense del Astana. El colombiano pibnchó su rueda delantera aunque eso no detuvo su pedalear. Foto: Prensa Giro de Italia

‘Supermán’ López voló para estar cerca de Evenepoel, Maximilian Schachmann y superar a Dan Martin, Bauke Mollema, Vincenzo Nibali y Rui Costa, corredores que en estos momentos buscan su mejor forma y que no están al ciento por ciento para responder en estas primeras competencias del 2020.

Gaviria ‘falló’ en UAE

Fernando Gaviria era el favorito para ganar la primera etapa del UAE Tour, disputada este domingo entre The Pointe y Dubai Silicon Oasis, de 148 km.



Era el gran candidato porque la carrera la organizan sus ‘jefes’ árabes, venía de ganar tres etapas en San Juan (Argentina), y la condición de la escuadra de jugar de local era un aliciente más, pero no pudo.



Cuando buscaba la rueda de Pascal Ackermann, el ganador, el colombiano fue encerrado, se tocó con dos rivales y hasta casi se cae, lo que le impidió estar en el marcador y disputar el triunfo y ponerse de líder.



“Hubo un pequeño contacto en el embalaje que terminó obstaculizando. En un cerrado final eso es lo que se espera, eso puede pasar. Lo mejor de todo es que no hubo un choque y las piernas están bien para las próximas etapas”, aseguró Gaviria.



Y agregó: “Estoy listo para la etapa de mañana (hoy), que tiene cuesta, pero trataré de estar con el equipo y darle lo mejor”.



Gaviria tiene tres opciones más: miércoles, viernes y sábado, para cuadrar caja y volver a cruzar de primero la línea de meta, y lo conseguirá.



El fin de semana termina con un Nairo y un López pletóricos y por delante un Gaviria que puede lucirse en lo que falta del UAE Tour, y eso que falta que debuten en Europa Egan Bernal, Sergio Higuita y Daniel Martínez para hacer más grande el ciclismo colombiano.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel