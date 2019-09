Nairo y su equipo, en el año de las polémicas

Nairo Quintana siempre ha sido centro de atención en el ciclismo mundial. Lo es cuando gana, cuando pierde, cuando habla y cuando se refieren a él. Los dos últimos años han sido difíciles para el boyacense, no solo porque no ha vuelto a ganar como antes: no es el mismo ciclista explosivo en la montaña, y las críticas de sus detractores han aumentado.

A eso hay que agregarle que las disputas internas en sus equipos han sido comidilla de la prensa, los aficionados, amigos y enemigos de Nairo y del Movistar, pero en esta temporada, la última del boyacense con esa escuadra, ha sido la más complicada. Contar con tres grandes corredores como Nairo, Mikel Landa y Alejandro Valverde ha sido negativo para la escuadra cuando de popularidad se habla, pero productivo a la hora de los resultados.

Nairo Quintana. Foto: Fernando Villar / EFE

El manejo de la estrategia del equipo, el comportamiento de los tres corredores en la carretera y sus declaraciones han dado pie para que la gente hable de las rencillas que hay y hasta se señale que la comunicación interna está rota, no existe, y que cada uno va por su lado.



EL TIEMPO consultó a expertos, quienes analizaron por qué Movistar siempre está en el centro de las polémicas. La última, el viernes pasado en la Vuelta a España, cuando se pusieron en punta en el momento en que se presentó una caída masiva en el lote. “La acción fue lamentable y es criticable. Tengo que decir que no fue la mejor decisión. No era el momento”, comentó Vicente Belda, técnico de ciclismo.



En la etapa 16 del Tour de Francia pasado, se criticó a Nairo por no haberle colaborado a Landa en una escapada. Eso generó polémica y hasta obligó a la escuadra a grabar un video en el que Quintana y los dos españoles señalaron que no había ningún problema.

Y en la 18, cuando Quintana se escapó y logró tener una ventaja de 8 minutos para acercarse al liderato, su equipo persiguió. Nairo ganó la jornada, pero la ventaja se redujo considerablemente. ¿Mala estrategia?



“Es difícil acertar en todo y no pueden darnos gusto a los que vemos la televisión. Obviamente que se han equivocado en la estrategia, todos los hemos vivido, pero con todo y eso han ganado en el Giro, la Vuelta y han sido podio en el Tour”, aseguró Belda.

En la Vuelta, que termina hoy, varios han sido los acontecimientos. En la quinta jornada, Valverde fue acusado de no esperar a Nairo, de ayudarle a Roglic cuando su compañero se vio mal. “El objetivo era minimizar la pérdida de tiempo. López y Roglic son rivales. Nairo no venía bien”, dijo Valverde.

Desde ese día volvió la ‘lora’ de quién es el líder del Movistar, pero Nairo, días después, lo aclaró: “Alejandro tomará las riendas del equipo”.



“El tema es manejar los egos personales. Los técnicos tienen ese trabajo complicado. Lo viví con Oscar Sevilla y Aitor González. Los gallos se pelean en el corral”, señaló Belda.



“La gente habla más de lo que sabe. Lo que digo es que es difícil controlar cuando hay mucho gallo; eso genera polémica, y en todos los equipos la hay”, señaló Ígor Astarloa, campeón mundial de ruta en el 2003.

Nairo Quintana. Foto: Rodrigo Jiménez / EFE

Y agregó: “En el Saeco italiano se presentó cuando Paolo Savoldelli era líder del Giro y Gilberto Simoni, del mismo equipo, otro gran campeón, quería el título. La gente especuló, y hasta se hizo famoso el tema de que un día, en el final de una etapa Simoni le lanzó una caramañola a su compañero; eso no se ve bien, pero no es nada extraño”.



En la fracción 13, Marc Soler iba en punta. Nairo venía persiguiendo y con opciones de ponerse de líder, pero el español recibió la orden de esperar al colombiano, lo que rechazó con un grosero gesto. “El DT es el que dice lo que se hace”, señaló Astarloa.

Marc Soler, ciclista español. Foto: Archivo EL TIEMPO

Gabriel Jaime Vélez, técnico colombiano, advirtió que es difícil conocer a fondo lo que pasa. “Solo lo saben en la interna. Hay cosas que no se conocen. Es un ciclismo de alto nivel, y en los deportes no se descartan rivalidades. Eso se vive a diario. El tema es que habla mucha gente que no sabe de ciclismo y todo lo sacan de contexto”, dijo.



José Luis Rubiera disputó seis veces el Giro, siete el Tour y en nueve ocasiones estuvo en la Vuelta a España. Hizo parte del Kelme y del US Postal, al lado de Lance Armstrong, y advirtió que es normal que se hable más de la cuenta.



“En todos los equipos pasa igual. Todo lo que se habla es porque hay tres líderes con los que pueden ganar. Lo que se busca es el beneficio del equipo, así se sacrifiquen acciones individuales”, señaló Rubiera.



Y agregó: “Ganaron el Giro con Ríchard Carapaz, en el Tour quedaron de quintos con Landa y octavos con Nairo. Y en la Vuelta, segundos con Valverde y cuartos con Nairo. Me gustaría estar en un equipo como ese, que ha hecho mejores figuraciones este año que el Ineos, el mejor del mundo”.



