La alta montaña llega al País Vasco y Daniel Martínez busca el podio

Llegaron las etapas definitivas a la Vuelta del País Vasco. Los dos días que se esperan con ansias y que serán claves para conocer al nuevo campeón de la carrera en una lucha cerrada de pocos segundos entran en acción. La gran batalla en los 14 premios de montaña en ambas fracciones es la que se espera. Este viernes y sábado, el espectáculo está garantizado en una competencia que, como siempre, deja que se defina el podio hasta la última jornada.

Los ciclistas saben que no deben guardarse las energías, pues las diferencias son cortas y hay que aprovechar que llegan los ascensos en los que se pueden hacer diferencias.



El colombiano Daniel Martínez tiene una buena opción de subir en la general. El pedalista del equipo Education First no es un escalador explosivo, sus condiciones no son las mismas de Egan Bernal o de Nairo Quintana, pues aunque sube bien, coge su ritmo, y a paso logra sus objetivos.



Hay muchos más escaladores que él, como Ion Izagirre, el gran favorito, al igual que Dan Martin. Patrick Konrad es una amenaza, asciende bien, pero nunca se le ha visto una gran etapa. Emanuel Buchmann está cerca, pero tampoco es que se destaque en la escalada. Pello Bilbao estará a cargo de ayudarle a Izagirre, mientras que el líder, Maximilian Schachmann, debe perder esa condición, hablando de los corredores que están en menos del minuto de diferencia.



Hoy, el País Vasco vivirá su etapa reina, esa que no falta ni debe faltar en ninguna competencia. Serán 149 kilómetros que unirán a Arrigorriada y Arrate, un final que es viejo conocido, que casi siempre ha sido el que ha sentenciado la general. La fracción tendrá siete pasos montañosos: cinco de tercera categoría, dos de primera; el último de ellos, a dos kilómetros del final.



La subida definitiva tiene 5,9 km de extensión, contiene rampas promedio del 8 por ciento y del 12 por ciento entre el segundo y tercer kilómetro, sin duda, sitios que invitan al ataque, a no dejar nada al azar.



Es una carretera estrecha, una dura subida, corta y con fuertes repechos. Allí, en la carrera del 2013, se impuso Nairo Quintana, victoria que le sirvió para desbancar del primer lugar de la general a su compatriota Sergio Luis Henao y, prácticamente, asegurarse el título de la prueba.



Y si falta algo para acomodar la general, pues la jornada de mañana, con salida y llegada a Éibar, de solo 1881 km, será la última oportunidad, aunque en ella el control del equipo del líder será clave.



La etapa es peligrosa, un constante suba y baje, muy corta, en la que no está permitido dormirse. Cuenta con seis pasos montañosos, tres de tercera, dos de primera y una de segunda, a 15 kilómetros de la llegada.



Este ascenso tiene solo 4 kilómetros, con rampas hasta del 10 por ciento, por lo que la idea de entrar fuerte a la subida será importante para seleccionar el grupo. Una vez coronado el premio de montaña viene un corto descenso, otro ascenso de kilómetros y medio para lanzarse en una peligrosa bajada de 8 kilómetros, que desemboca en repechos a meta.



Sin duda, Martínez tiene con qué hacer daño, pelear el título, así en ese grupo de los que diputan la carrera haya mejores escaladores que él.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @lisandroabel