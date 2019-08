Primera vez como capo de equipo y Sosa ya es líder de en Burgos

En medio de lo eclipsado que tiene al mundo del ciclismo el título del Tour de Francia de Egan Bernal, otro ciclista colombiano apareció para disputar un nuevo título en una carrera europea para el país. Este jueves, el joven Iván Ramiro Sosa (Ineos) apareció, luego de varios meses en los que poco se escuchó su nombre, para dar cátedra en montaña de la tercera etapa de la Vuelta a Burgos, llevarse el triunfo de la jornada y vestirse con la camiseta morada de líder, competición que ganó hace un año.

En su primer año en el equipo más poderoso del mundo, Sosa, de 21 años, ha cogido experiencia, sin importar que los resultados no hayan sido los mejores.



Su primera prueba con el Sky, en ese entonces, fue el Tour Colombia, prueba a inicio de año que peleó hasta el final y terminó en el segundo puesto, por detrás de Miguel Ángel López.



Después disputó la París-Niza y la Vuelta a Cataluña, ambos en calidad de gregario, terminando de 41.º en ambas competiciones.



La primera carrera de tres semanas para Sosa fue en el Giro de Italia de este año. Su labor iba ser trabajarle a su compatriota Egan Bernal, quien no pudo competir porque se fracturó la clavícula izquierda.



Sin embargo, esto no cambió los planes del joven corredor nacido en Pasca, Cundinamarca. Aunque terminó 44, siempre se entregó para su líder de escuadra, el ruso Pavel Sivakov. Estuvo en algunas de las fugas de unas jornadas y experimentó lo que fue correr una gran carrera.



En su última carrera previa a la Vuelta a Burgos, Sosa terminó de segundo en la Route d’Occitanie, carrera francesa, en la cual quedó en el podio por detrás del español Alejandro Valverde.Ahora, en esta Vuelta a Burgos, su misión era retener el título conseguido hace un año, y ya está de líder.

Moñona

El número uno del pelotón, vigente campeón de la ronda burgalesa, se impuso a los españoles Óscar Rodríguez (Euskadi Murias) y Antonio Pedrero (Movistar) en los últimos metros de subida.



Sosa encontró el mejor momento para atacar con 2 kilómetros aún por recorrerse y abrió un hueco que, finalmente, fue insalvable para sus perseguidores. El colombiano se quitó la espina de la edición anterior, cuando fue superado en la última curva por su compatriota Miguel Ángel López. Esta victoria le sirve para situarse como líder de la general, de la montaña y de los jóvenes.



“El equipo trabajó bien desde el principio hasta el final. Se buscaba ganar la etapa y montarse al liderato, y todo nos salió muy bien. Había que arriesgarse”, dijo Sosa.

Hoy habrá una jornada plana sin ninguna preocupación. Mañana se definirá el título con un final fuera de categoría en Lagunas de Neila, y Sosa está listo.



