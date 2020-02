El título del Tour Colombia, cuestión de tres mosqueteros

La última etapa del Tour Colombia a disputarse hoy entre Zipaquirá y el alto de El Verjón en cercanías de Bogotá definirá al campeón de la carrera y de la pelea entre los seis primeros de la clasificación general, Sergio Higuita, el líder, es el que lleva el peso del favoritismo.

Sin duda que si hay algún terreno en el que se puede hacer daño en esta jornada es en los últimos 9,5 kilómetros, desde el paso por la sede de la Universidad Distrital en Bogotá, cuando comienza el premio de montaña de segunda categoría, así lo dicta la convocatoria oficial.



Es el terreno propicio para saber de qué están hechos Higuita, Jhonatan Caicedo, Daniel Martínez, todos del equipo Education First (EF), Egan Bernal y Ríchard Carapaz (Ineos) y Fredy Montaña (EPM), quienes están en una diferencia de un minuto 16 segundos.

Jhonatan Caicedo. Foto: EFE



La clasificación general nos muestra a tres corredores del EF al comando y no tendrían pierde. Los tres son muy buenos escaladores y mantienen una buena diferencia sobre los que vienen detrás.



Pero de todos ellos Higuita es el que lidera las quinielas. Lo es porque es el líder y el corredor que ha mostrado mejores condiciones en este arranque del 2020.



Higuita es el campeón nacional de ruta, un título que logró hace 15 días en Tunja, en tierras boyacense, en una jornada en altura y luego de un ataque demoledor en los últimos tres giros del recorrido de 217 kilómetros.



El joven de 22 años sube bien y es capaz de llegarles a la rueda a corredores de mucha más potencia en el ascenso que él, como Carapaz y Bernal.



Caicedo es la segunda carta del E, si es que Higuita falla. El ecuatoriano fue el primer líder de la carrera y es un buen escalador, aunque en la llegada del viernes a Santa Rosa de Viterbo se vio descolgado, tras el acelerón de Careapaz, pero llegó con el grupo.



Martínez tiene su cuento y no hay que descartarlo. También viene con ritmo, ganó la contrarreloj invidivual y fue bronce en los Nacionales de Ciclismo.

El ciclista Daniel Martínez. Foto: FCC

No es un escalador como Carapaz y Bernal, pero a su paso puede minimizar las pérdidas y concectar.



Education First tiene a su favor no solo que los tres ciclistas de su escuadra están en buena forma, sino que las diferencias son muy manejables.



Higuita puede calcular y jugar con esos 50 segundos que tiene sobre Egan y el minuto por el que aventaja a Carapaz, sin mucho esfuerzo lo puede hacer.



Que Bernal y Carapaz suban mejor que el resto no les garantiza nada, pues se tienen que quitar esos importantes segundos con los que pierden la carrera y para ello solamente tienen 9,5 km de subida.



Además, deben contar con un mal día de Higuita, Caicedo y Martínez. Claro, casos se han visto, pero es una tarea bien complicada, casi que suicida.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

@LisandroAbel