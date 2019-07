Thomas sacó una luz de ventaja en la primera etapa de montaña del Tour

Dylan Teuns ganó ayer la sexta etapa del Tour de Francia, entre Mulhouse y La Planche des Belles Filles, de 160 km, en la que Nairo Quintana fue séptimo y Giulio Ciccone es el nuevo líder.

Nairo, de los cuatro colombianos, fue el que mejor se vio. Llegó de séptimo y aunque descontó poco, la idea de no perder tiempo con los demás favoritos fue la clave. Eso le da confianza para lo que viene. Nairo no es experto en esas subidas; hace dos años, allí mismo perdió 34 s, pero esta vez estuvo con los más fuertes. Movistar fue el equipo del día al mover la carrera, así como con el ataque de Mikel Landa en el que Nairo se vio bien.



Geraint Thomas, el actual campeón, manejó bien la etapa. Al final, cuando se movió, solo Thibaut Pinot fue por él. Thomas salió por Julian Alaphilippe, que perdió el liderato, y sacó ventaja. Ya se encaramó en la general y aunque las diferencias sean pocas, de todos modos dio un golpe.



Egan Bernal hizo su trabajo. Thomas es el líder del equipo Ineos y respondió. Mientras el galés esté bien y adelante, pues Bernal tendrá que ayudar. Bernal le cuidó la espalda a su jefe. Tiene con qué ser la segunda carta del elenco británico, y hasta la primera. Pero la labor de equipo es primordial.



Rigoberto Urán salvó el día. Cedió 16 s con Thomas, pero subió en la general, en la que es décimo. Sin embargo, el final perdió la rueda y no se vio tan potente ni aguantó el paso de los favoritos. Tal vez algunos esperaban más este día, pero no fue así. La subida era para seleccionar el grupo y arañar algunos segundos; pero, al final, la general no quedó tan clara. Los únicos que cedieron fueron Romain Bardet, Vincenzo Nibali y Richie Porte, que no se vieron bien. Hoy, etapa llana de 230 kilómetros.



