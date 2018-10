Emirates es un enigma para Gaviria; Sky amarró a Egan

La noticia estalló como una bomba. La información que ubica al ciclista colombiano Fernando Gaviria en el equipo UAE Emirates hizo temblar el mercado del World Tour.

Si bien ni el UAE y el Quick-Step se han pronunciado sobre el tema, la opción de que el embalador nacional cambie de equipo es alta, a pesar de que tiene contrato por un año más.



Quick-Step no tiene claro su panorama económico para el 2019. Es el equipo con más triunfos en el año: 69 victorias, pero no ha sido posible que el patrón, Patrick Lefebre, pueda conseguir los patrocinadores con los que logre solventar económicamente al grupo, mantener su plantilla y reforzarla.



Por eso es que Gaviria cambiaría de aires. Salen de un buen embalador, pero se quedan con otro, el italiano Elia Viviani, que este año ajusta 17 triunfos, de los cuales tres fueron en la Vuelta a España y cuatro en el Giro de Italia. Además, en su cantera está otro colombiano, Álvaro Hodeg.



Gaviria, en el 2018, ha logrado nueve triunfos, dos de ellos en el Tour de Francia, prueba en la que fue líder. La oferta económica debe ser atractiva, en el AUE el dinero no es problema. Y les hace falta un gran embalador, ganador. En el 2018 llevaron a Alexandre Kristoff, pero solo ha obtenido cinco victorias, la última en la jornada de los Campos Elíseos en París en el Tour. Kristoff podría ser la carta en las clásicas y Gaviria en las carreras. La llegada de Gaviria es clave porque garantizaría triunfos, este año solo ha conseguido 12 y se encontrará con Josean Fernández, que lo llevó al Quick-Step.



Si se da el paso, Gaviria deja una estructura que ya conoce de memoria. Ya saben cómo trabajar el embalaje y el cambio implica adaptarse a otros compañeros, pero son las reglas.



Egan Bernal garantizó su presencia en el Sky por 5 años, hasta el 2023, la mejor decisión que pudo tomar, es el mejor equipo del mundo. Lo ve como una opción más de prepararse para ser el líder de la escuadra, que ve que sus capitanes, Chris Froome (33) y Geraint Thomas (32) ya son corredores maduros, que entran a la mayoría de edad del ciclista y necesitan construir un nuevo líder, por eso piensan en el colombiano.



Para Dave Brailsford, el tener a Bernal más es una clara señal de que creen en él, en su potencial ciclístico, pues, como lo dijo en el comunicado, no solo hace parte de la próxima generación del equipo, sino que será su gran líder para las grandes pruebas en los años que vienen.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @lisandroabel