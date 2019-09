‘Seguramente perderemos la camiseta en la crono’: Nairo

La caída de Miguel Ángel López antes de comenzar la última subida en la etapa de este domingode la Vuelta a España entre Andorra la Vella y Cortals d’Encamp, de 94,4 km, puede ser tan definitiva para el futuro de él y del ciclismo colombiano en esta carrera como lo fue el pinchazo que sufrió en la contrarreloj de 34 kilómetros en el pasado Giro de Italia, que lo alejó de la posibilidad de pelear el podio.

López atacó lejos de meta, en la montaña, en busca de ganar tiempo sobre sus rivales. Cuando el reloj lo beneficiaba, se fue al suelo con su compatriota Sergio Higuita, en la jornada en la que Tadej Pogacar fue el ganador y Nairo Quintana fue líder.



A esa altura de la fracción, ‘Supermán’ López llevaba 25 segundos sobre sus perseguidores, a 6 kilómetros para la meta, cuatro de ellos en montaña. Estaba bien de fuerzas, sus piernas respondían, pero la caída le generó fuertes golpes, raspones y la bicicleta comenzó a fallar.



Desde atrás los cazaron y al final perdió 13 segundos con Roglic y Alejandro Valverde y 38 con Nairo. Ninguno de los cuatro ha perdido la Vuelta, tampoco la ha ganado, lo que sí es cierto es que todo quedó servido para que el esloveno haga su número este martes en la contrarreloj individual de 36 km y de ahí en adelante maneje las diferencias.

La idea era que hoy los colombianos aventajaran a Roglic en dos minutos, mínimo. Se esperaba que en las cuatro llegadas en alto el corredor del Jumbo Visma perdiera, pero les ha faltado el respeto a los escaladores y se enrumba a su primer título en una de las tres grandes.



Qué difícil es hacer cuentas antes de una crono, pero Roglic ha esperado este día como los escaladores cuando la montaña se acerca. Si bien Nairo es el líder, Roglic está a solo 6 s, López a 17 y Valverde a 20, y la mitad de las llegadas en alto ya pasaron.



Hablar del disgusto este domingo de Marc Soler cuando lo pararon para esperar a Quintana y sacrificar el triunfo de etapa, de lo que pudo haber sacado López si no se cae, no vale.



La Vuelta toma una nueva cara y estamos al frente de un posible recital del esloveno en la crono, de perder la camiseta roja de Nairo y de ser superados por Valverde.



Quedan cuatro llegadas en alto, pero esta Vuelta es una ‘carrera de dos semanas’, porque tres de esas metas en montaña serán en la segunda parte, y la última en la tercera, y de tercera categoría.



Perder el menor tiempo posible en la crono es la consigna, pero, sin duda, se quedará por debajo. Y como se ha visto a Roglic subiendo, pues estará cómodo, así que tocará recurrir a un pésimo día, no a uno malo, a uno pésimo del esloveno para poder ganarle la Vuelta.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel