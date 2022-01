El accidente del colombiano Egan Bernal que le impedirá competir al menos por esta temporada deja a las claras un vacío difícil de llenar en un equipo Ineos que ya tenía delineadas las estructuras de corredores con miras a las principales carreras del mundo en el 2022.



(Le puede interesar: ¿Cuál es el mensaje que manda Rueda? Los capitanes de Colombia dan la cara)

Con Bernal fuera de competencia, es claro que la escuadra británica deberá volver a barajar lo que ya tenía más o menos dispuesto con miras a obtener la mayoría de victorias posibles.



No es fácil asimilarlo, pues su mejor corredor, el que le puede pelear grandes gestas, el líder, el referente, el que ganó para él el Tour de Francia en el 2019 y el actual campeón del Giro de Italia está en una clínica tratando de recuperarse, luego del fuerte accidente que casi lo deja parapléjico o algo más lamentable, que por poco le quita la vida.

Sin Egan

En un principio, Egan iba a liderar la escuadra en el Tour y Richard Carapaz iba a ser su principal carta en el Giro, pero ahora con la novedad de Bernal es posible que haya cambios, es más, se hacen necesarios.



(Lea además: Luis Díaz: de la selección indígena al poderoso Liverpool)



El primer punto es que Egan Bernal es irremplazable. En el Ineos no hay un corredor de sus características, ninguno de los que están puede hacerles frente a los eslovenos, Tadej Pogacar y Primoz Roglic, en la pelea por las carreras de tres semanas se habla.

No hay duda de que llenar el vacío de Egan será complicado, porque el Ineos entrará perdiendo frente a rivales como Pogacar y Roglic, pero sí tiene corredores con los cuales podría pelear al podio y victorias de etapa, ser protagonista para mantener la condición de uno de los mejores del mundo.



Bernal es el único corredor que podía hacerles frente a los eslovenos, aunque esté un escalón por debajo de ellos, pero no había otro, es de los tres mejores ciclistas del mundo.



Sin él, lo más claro es que Ineos mande a Carapaz al Tour de Francia. Aunque lo mejor sería que se quedara en el Giro, pues tiene muchas más opciones de título allá, pero es que al Tour hay que ir con todo, con lo mejor que se tenga, no se puede dar el lujo una escuadra como el Ineos de verse apaleada en la carrera más importante del mundo.



Tal vez asegurar un título en una grande sería el ideal, pero es seguro que con Carapaz, Geraint Thomas y Adam Yates podría armar un grupo fuerte para no irse en blanco y evitar terminar arrasados por el UAE Emirates y el Jumbo Visma, que tienen como principal meta ganar en Francia.

Daniel Martínez, a escena

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Felipe Martínez Foto: AFP

El movimiento de fichas podría favorecer al colombiano Daniel Martínez, quien podría ser la cabeza visible en el Giro de Italia, una competencia que conoce al dedillo, en la que sabe qué es terminar adelante.



Martínez puede aspirar a una buena figuración en Italia. El año pasado, ayudando a Bernal a ganar la carrera, terminó de quinto. Es un ciclista completo, que va bien en la montaña, más en la media que en la alta, y tiene buenas condiciones al reloj, aunque este año el Giro solo tiene 26 kilómetros en esos tramos.



Ineos confiaba en Tom Pidcock y en Tao Geoghegan Hart, quien ganó el Giro en el 2020, para formar un grupo fuerte, al lado de Carapaz, en Italia, pero ese bloque se podría mantener con Martínez como líder.

(Lea además: 'Mientras haya oportunidades, vamos a creer': Radamel Falcao)



El daño que el destino le ha hecho al Ineos es irreparable, monumental y pasa en un momento álgido, complicado, en el que no hay muchas fichas de dónde echar mano y porque los rivales son muy fuertes.



En el 2019, cuando Chris Froome se accidentó reconociendo la contrarreloj del Critérium Dauphiné, Ineos, en ese tiempo Sky, tenía dos ases bajo la manga: Thomas y Bernal.



Y con Froome fuera de competencia, la escuadra ganó el Tour con el colombiano y Thomas quedó de segundo. De ahí en adelante se jugaron todas las cartas con Bernal, que pudo responder en el 2021 ganando el Giro, luego de un mal 2020.



No es un buen momento el del Ineos, la verdad no lo es, pero contra el destino, contra las cosas que pasan en el deporte y los imprevistos nadie puede pelear.



Lo que hay que hacer es pensar con calma, minimizar las pérdidas y afrontar la dura realidad, la que les dice que se quedaron sin el líder, sin el ciclista que puede ganar para ellos carreras grandes, y quién sabe por cuánto tiempo.





LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

@LisandroAbel

Más noticias de deportes

-Colombia, 556 minutos sin anotar gol en la eliminatoria...



-Luis Díaz: ¿qué número llevará en el Liverpool?



-Luis Díaz y los fichajes más costosos de futbolistas colombianos