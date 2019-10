A favor y en contra de Nairo con la decisión de la UCI

La Unión Ciclista Internacional (UCI) confirmó este jueves las escuadras que correrán el próximo año en el World Tour, la máxima categoría de este deporte, las principales pruebas. Dentro de este selecto grupo no aparece el Arkea-Samsic, la nueva escuadra del colombiano Nairo Quintana. Conozca cuáles son los pros y los contras de esta decisión.

A favor:

Sin presión. Nairo Quintana correrá más tranquilo y le apuntará a objetivos claros, no a todo como lo hacía en el Movistar Team, en el que corría muchas carreras del calendario y, casi en todas, se le pedía, tener que ganar o tener grandes figuraciones. Eso le creaba un desgaste pensando en la meta principal, como por ejemplo era conquistar el título del Tour de Francia.



Grandes. Nairo llegó al Arkea-Samsic a ser el líder indiscutible de esta escuadra. Nadie lo va a presionar y él podrá correr libre y se enfocará en promocionar la marca. Todavía tiene con qué enfrentar a los grandes ciclistas del momento, pero eso no asegura ganarles. Sin presiones puede correr con mayor libertad. Su nuevo equipo necesita promocionar la marca y con solo el nombre del ciclista colombiano, lo hará.

Libertad en las carreras. Es claro que Nairo correrá el Tour de Francia del próximo año y volverá a ser su gran objetivo. Se enfocará en la principal carrera de las tres más importantes. ir por un triunfo de etapa estará bien, lograr un Top-10 es lo ideal. De ahí para adelante será ganancia. Además, con la decisión de la UCI, seguramente será invitado a la Paris-Niza, en donde intentará pelear por el título. Estará corriendo en pruebas de una semana y las luchará.

Contras

Figuración. El no tener la licencia World Tour deja claro que no tendrá la misma figuración a nivel mundial ni la exposición que tenía en el Movistar Team. Con eso perderá algo de protagonismo con respecto a los corredores de la máxima categoría.



Escalón. Sin duda alguna, Nairo Quintana bajó un escalón en su carrera profesional. En el Movistar Team siempre estuvo en la élite, en las diferentes pruebas en las que compitió. Acá, con el Arkea-Samsic estará un peldaño más abajo. Tienen un buen equipo, con muchas ambiciones, pero es claro que no son un equipo para pelearles a escuadras como el Ineos, Jumbo-Visma y demás.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel