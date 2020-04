Análisis: las salidas que busca el ciclismo mundial ante la crisis

El ciclismo carga con su cruz, tras la cancelación de las competencias debido a la pandemia del nuevo coronavirus, que ha dejado miles de contagiados y muertos en el mundo.



Sin duda que el futuro en todos los sentidos es preocupante e incierto, al igual que en el ciclismo, pues no se sabe cuándo se volverá a competir.



Los lotes de todas las categorías están parados y en el World Tour, la máxima categoría del ciclismo en el mundo, son muchos los interrogantes que hay, todos ellos a la espera de una respuesta a la situación crítica que se vive.



Varios han sido los equipos que han comenzado a recortar sueldos, a declarar insubsistentes a mecánicos, masajistas, conductores, en una crisis sin antecedentes y de la que todos luchan por salir.



“Hoy, como en todo, el ciclismo debe pensar en la vida, en la familia y no en lo competitivo. Es importante cumplir con el calendario, pero eso nadie lo sabe, no hay una fecha para que arranque la primera carrera y ya estamos en abril”, le dijo a EL TIEMPO Neil Stephens, director técnico del UAE Emirates.



Si hablamos de World Tour, solamente se han cumplido cinco carreras del calendario, de las 14 que estaban pactadas hasta esta fecha, incluyendo el UAE Tour, que se suspendió a dos etapas del final.

Vuelta a España. Foto: EFE



“Al final, todo apunta a que el segundo semestre será vital, pero no hay tiempo para cumplir con todo el calendario y eso ya hace mella en los equipos, que han tomado decisiones con algunos contratos”, precisó Stephens. Y agregó: “No se sabe qué garantías hay o habrá, si se hace el Tour de Francia o la Vuelta a España, pero como vamos será complicado”.



Juan Manuel Gárate es el técnico del Education First, escuadra de los colombianos Rigoberto Urán, Daniel Martínez y Sergio Higuita.



Gárate es prudente, advierte que el ciclismo, hoy, pasa a un segundo plano, y que es difícil opinar sobre lo que puede pasar.



“Es una crisis mundial sin precedentes. Yo y mucha gente trabajamos en la industria del entretenimiento, pero eso pasa a un segundo plano cuando ves que la gente está en un hospital en riesgo de morir y otras personas ya han fallecido”, señaló Gárate.

Para él, hablar hoy del calendario, de las competencias que no se pudieron celebrar, pues no es lo más clave.

“No es hora de hacerlo. Es que todos sabemos que estamos en crisis, que las carreras no se han podido cumplir y que los corredores hacen lo que pueden en sus casas”, agregó.



El español enfatiza que de todos modos inquieta el momento por el que se pasa, pues toca muchos escenarios que van a resultar perjudicados.



“No competir es lo normal en estos días y eso afecta a toda una industria del ciclismo. Hay una preocupación por lo que viene, pero hoy lo que asusta es que el mundo está en peligro”, acotó.



Giuseppe Martinelli es técnico del equipo Astana. El italiano considera que la crisis que se vive marcará una pauta no solo para los meses que vienen, sino que se extenderá por mucho tiempo.



“El problema es del mundo entero, no solo del ciclismo. No hay una noticia concreta sobre el futuro y esto se está alargando. Todo se viene cancelando, y cumplir con todas las carreras será bien difícil en lo que resta del 2020”, dijo.

Del calendario del World Tour se han suspendido 19 carreras; algunos organizadores, como los de la Vuelta a Suiza, ya señalaron que esta temporada pasarán en blanco y esperarán a cumplir la prueba en el 2021.



“Es una catástrofe mundial lo que pasa. Un montón de carreras se han perjudicado y hoy es más fácil pensar en la opción de correr el Tour de Francia y la Vuelta a España; de resto, no veo cómo se van a cumplir”, indicó el técnico de los colombianos Miguel Ángel López, Rodrigo Contreras y Hernando Bohórquez.



“Los corredores, los patrocinadores, los que tienen un contrato con un equipo tendrán inconvenientes. No se corre, no se muestran las marcas y no se gana, eso debe generar una crisis”, dijo Martinelli.



El técnico señala que el otro tema clave es que los corredores no se han podido entrenar bien, pues ejercitarse en la casa no garantiza un buen entrenamiento, no se ajusta a lo que se busca.



“No es lo mismo, los ciclistas van a llegar muy mermados, bajos de forma, porque no habrá tiempo de entrenar y llegar a la competencia en condiciones ideales, y ese sí es un problema grande; no es solo reprogramar el calendario”, agregó.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

@LisandroAbel ​