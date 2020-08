Análisis: así pinta el último gran duelo antes del Tour de Francia

Los últimos 820 kilómetros de laboratorio para el Tour de Francia comenzarán este miércoles y terminarán el }domingo, cuando se lleve a cabo el Criterium Dauphiné, la prueba que servirá de ensayo para mirar en qué forma se está y analizar a los rivales con miras a la gran cita del 29 de agosto al 20 de septiembre.

El Dauphiné dará un poco de más claridad en cuanto a los hombres que van a luchar por el título del Tour. Será una competencia montañosa en donde los escaladores tendrán la palabra y la sartén por el mango para marcar territorio.



Y en ese orden, pues Egan Bernal, Nairo Quintana y Primoz Roglic son los principales candidatos al título. Tal vez se piense que por ser una carrera de laboratorio los grandes se van a cuidar para el Tour, pero no es así. Y no lo es porque ellos son superiores a los demás, lo han demostrado en las dos últimas semanas y ganar el Dauphiné es un golpe duro para sus rivales, seguro que si tienen esa oportunidad no la van a desperdiciar.



Y si se pierde, pues no pasa nada, porque la primera necesidad no es ganar el Dauphiné, el objetivo es obtener la victoria en el Tour.



Bernal viene de ganar la Ruta de Occitania, más una etapa y de ser segundo en el Tour de L'Ain, competencia en la que Roglic se hizo a dos jornadas parciales y al título, mientras que Nairo acabó de tercero en esta última.



Los tres no tienen nada que demostrar, ya lo hicieron, ya pusieron condiciones y ya se sabe su presente. La prueba serviría para ajustar algunas cosas, como el equipo definitivo al Tour del Ineos, si Chris Froome tiene méritos para pertenecer a él, pero de resto, poco por definir, por conocer.



Esa lucha de equipos entre Ineos y Jumbo Visma volverá, pero poner condiciones en el Dauphiné de poco sirve, es el mismo tema de la carrera individual, los ojos están puestos en el 29 de agosto en adelante.



A los que hay que ver son a los ciclistas que hasta ahora no han enfrentado a Bernal, Roglic y a Nairo. Tadej Pogacar, Adam Yates, Enric Mas, Alejandro Valverde, Julian Alaphilippe y Rigoberto Urán son los que, en teoría, tendrán que hablar, para saber en qué están.



Pogacar, otro grande del Tour, ganó este año la Comunidad Valenciana, en el UAE Tour fue segundo y ganó una etapa, es el campeón nacional de ruta al doblegar a Roglic y en la crono escoltó a su compatriota de Jumbo Visma, fue 13 en Strade Bianche y 12 en Milan San Remo, así que debe sacar la cabeza esta vez.



Alaphilippe viene de perder con Wout Van Aert la Milan san Remo, pero no ha competido más en este segundo semestre y es un gran interrogante. Yates, igual. Ganó el UAE Tour, pero eso fue en febrero, y no ha vuelto a correr. ¿Tendrá con qué soportar ese paso de los grandes escaladores en el Dauphiné? Él tiene la respuesta.



Urán es otro en la lista. Después de su tremenda caída en la Vuelta a España volvió en el Tour Colombia y hace su segunda competencia del año. Saber cómo está es clave. Al igual que López, que prepara el Tour callado, que en Occitania fue 26 y en el Mont Ventoux, 12, puestos que no dicen nada.



Mas y Valverde han dicho que se preparan para el Tour, pero si no caminan bien en el Dauphiné, pues dejarán un gran interrogante, pues una vez termine la carrera quedarán 12 días para el Tour y no se cogerá la forma en ese poco tiempo.



Thibau Pinot y Romain Bardet deberán mostrar en qué están. El primero fue cuarto en Occitania y algo mostró y el otro se cayó en esa carrera y no pudo estar en L'Ain.



Para saber cuál es el presente, el lote de corredores tendrá cinco etapas para hacerlo, todas con llegadas en alto, y 27 premios de montaña, un buen menú para calibrar las fuerzas, ultimar detalles y ajustar la preparación con miras al Tour de Francia.

Las etapas

1. Clermont-Ferrand y Saint-Christo-en-Jarez, 218 km. Siete premios de montaña: uno de segunda, otro de tercera y cinco de cuarta, el último en la meta.



2. Vienne y Col de Porte, de 135 km. Cuatro premios de montaña: uno de tercera, otro de cuarta, de primera y el último de fuera de categoría.



3. Corenc y Saint-Martin-de-Belleville, de 157 km, dos premios de montaña, uno de fuera de categoría y otro de primera en la meta.



4. Ugine y Megève, de 157 km. Seis pasos montañosos: dos de primera, uno de tercera, uno de fuera de categoría y dos de segunda, el último de ellos en la llegada.



5. Megève y Megève, de 153 km. Ocho premios de montaña: uno de cuarta, otro de fuera de categoría, uno de primera y cinco de segunda, uno de esos en la meta.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@LisandroAbel

