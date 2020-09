Análisis: las claves de los colombianos para el ataque en el Tour

No puede ser mejor el final de la segunda parte del Tour de Francia, con un escenario montañoso que invita a no perderse la jornada entre Lyon y el Grand Colombier, meta de fuera de categoría, y luego de 174 kilómetros.

Una etapa decisiva para saber lo que será el futuro de la general y si los colombianos tienen con qué batir a Primoz Roglic, y si el líder de la carrera está tan fuerte como se le ha visto, al igual que Tadej Pogacar, segundo en la general.



Sin duda que será un día complicado, difícil, pues los primeros 98 kilómetros serán llanos, propicios para una larga escapada, y en los 76 km restantes habrá fuertes ascensos y complicados descensos.



Esos 76 km finales serán propicios para la batalla, que no se hará esperar. Será un día favorable para atacar, descontarle tiempo a Roglic, recortarle camino, porque el esloveno se ha visto muy fuerte e imbatible, y seguir aspirando al título.

Serán tres pasos montañosos en ese duro tramo final. El primero en el km 111, de primera categoría, luego hay una bajada de 10 kilómetros y después viene de nuevo un ascenso, de 9 km, también de primera categoría.



Una vez coronado, los ciclistas encontrarán una bajada seria, de 13 km, para comenzar la subida final, de 14,7 km, con rampas hasta del 12 por ciento, clave, definitiva para saber quiénes lucharán por el título del Tour en la semana final.



Será un constante sube y baja que no tendrá compasión de nadie. El que pierda la rueda se quedará, no tendrá opción de conectar, porque, además, el ritmo de carrera será infernal.

Nairo Quintana es quinto en la general del Tour de Francia. Foto: EFE

Es la primera de las últimas tres opciones que tienen Egan Bernal, Rigoberto Urán, Nairo Quintana y Miguel Ángel López de saber si tienen opciones de acercarse a Roglic, el mejor ciclista de la competencia hasta el momento.



Las diferencias son escasas, pero luego de hoy ya todo será más claro. El Grand Colombier es una subida para colombianos, larga, con rampas difíciles, ideal para hacer daño, que invita a los ataques.



Bernal cede 59 s con Roglic, Urán está a un minuto y 10 segundos; Nairo pierde 12 segundos más y López es sexto, a un minuto y 31 segundos.



Los cuatro están obligados a atacar, a descontar tiempo, a alejar a Roglic y a Pogacar, porque ellos dos tienen ventaja en la contrarreloj del próximo sábado, de 36 kilómetros, en la que los colombianos deben llegar como mínimo con más de un minuto de diferencia sobre ellos.

Y, de acuerdo con esa condición, hoy es un día para comenzar a labrar ese camino en busca del descuento. Zafarse del tren del equipo Jumbo Visma será la primera parte del trabajo, y luego el remate de la etapa será el segundo tiempo de la jornada.



“Será bastante difícil, un gran desafío, una carrera bonita para ver por televisión”, dijo Roglic.



Hasta ahora se han visto batallas en cortos ascensos, en rampas duras, en las que poco daño se han hecho entre los favoritos. Se han ganado segundos, incluso con bonificaciones, pero esta jornada será una gran opción para saber quién tiene con qué seguir en la lucha por el título.



Es una cita ideal para saber en qué condiciones están los 10 mejores de la general, para calibrar a esta altura del Tour cómo están las fuerzas para la última semana.

Si Roglic y Pogacar salen airosos, será muy complicado para los colombianos conseguir el título y quedaría solo luchar por los otros dos cajones del podio o un lugar entre los cinco.

🤩 Relive stage 14 from inside the peloton.



🤩 Revivez l'étape 14 de l'intérieur du peloton.#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/zMTYK2WYV0 — Tour de France™ (@LeTour) September 12, 2020



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel