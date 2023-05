El ciclismo colombiano está de luto. La confirmación del fallecimiento de la joven pedalista Ana María Bustamante, ocurrido en la noche del miércoles, ha causado en el seno del deporte nacional una tremenda desazón.



(En contexto: Murió Ana María, la gran ciclista que fue arrollada por una mezcladora en Bogotá).

En la Vuelta de la Juventud, que se está corriendo en el país, se organizó un sentido minuto de silencio en memoria de Bustamante. Y, en medio de esa conmemoración, el padre de la ciclista expresó su dolor a través de un fuerte mensaje gráfico en sus redes sociales.

Ana María Bustamante: el dolor de su padre

Ana María Bustamante, quien a lo largo de su carrera ganó varios Critérium y participó en numerosos torneos locales, había sido arrollada por una mezcladora en el barrio El Tunal, el pasado ocho de febrero.



Desde entonces, permaneció internada en centros médicos, en los cuales tuvo que someterse a más de treinta cirugías.



Según confirmó William Bustamante, su padre, la joven falleció luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio.



(Así fue el fatal accidente que acabó con la vida de Ana María, popular ciclista).



William Bustamante, a través de sus redes sociales, publicó una fotografía con un fuerte mensaje, en el que es evidente el inconmensurable dolor de un padre que ve partir a su hija.



"Hay que aprender a caminar solos. Sin amigos, sin amor y a veces incluso sin familia, porque solos llegamos y solos nos vamos", se lee en la imagen compartida.

Mensaje de William Bustamante. Foto: William Bustamante

“Esto no puede seguir pasando. Estos camiones, tractomulas, mezcladores y todos los carros de maquinaria pesada deben de tener espejos en los puntos ciegos. Mi hija no ha sido la única que se ha accidentado de esta forma. Hay muchos hechos similares que se producen por negligencia, estos carros no tienen seguridad”, clamó el padre de Ana María.

