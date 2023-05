Ana María Bustamante falleció. La ciclista, que esperaba tener una destacada participación en la Vuelta a Colombia de este 2023, murió en las últimas horas luego de 84 días hospitalizada en centros médicos tras que fuera arrollada por una mezcladora, en Bogotá, el pasado 8 de febrero.



Murió Ana María, la gran ciclista que fue arrollada por una mezcladora en Bogotá

Según informaron de su entorno, la joven, de 24 años, falleció producto de un paro cardiorrespiratorio durante su última noche en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital San José, en la capital del país.



Antes de conocerse la noticia, su padre, William Bustamante, le relató a EL TIEMPO el paso a paso del angustioso día del accidente.



"Esto no puede seguir pasando", clamó.

Ana María Bustamante: paso a paso del accidente

Ana María Bustamante. Foto: Archivo particular

Sobre las 8:20 de la mañana del miércoles 8 de febrero, Ana María Bustamante transitaba en su bicicleta por la Loma de San Carlos. Ella, que se ponía a punto para las competencias de la temporada, iba rumbo a la casa de una tía.



"Anita venía del barrio El Tunal. Nosotros vivimos en El Sosiego, abajo del 20 de Julio. Ella iba para donde una tía que nos pidió una plata prestada, cuando una mezcladora de la nada la atropelló", le relató su padre a este diario.



Según dijo William Bustamante, la mezcladora se la llevó por delante. Su bicicleta terminó destruida y ella quedó tendida en el piso.



"Lo que sabemos es que la mezcladora la atropelló. No tuvimos ninguna comunicación con ella... solo cuando hablamos con la tía fue que supimos que Ana no llegó a su casa", añadió el progenitor de Ana María.



Clara Chía 'en la terraza de Shakira': revelan polémicas fotos de novia de Piqué

Las personas que pasaban por el lugar, y la vieron herida, fueron quienes llamaron una ambulancia. Así, fue trasladada a la Fundación Santa Juliana, donde recibió la primera atención.



“Cuando colgamos con la tía fue que nos dimos cuenta que algo había pasado. Nos extrañaba que Ana María no nos hubiera llamado o escrito. A mi esposa le dio por llamar a su celular y ahí todo estalló...”, narró Bustamante.



“Esto no puede seguir pasando. Estos camiones, tractomulas, mezcladores y todos los carros de maquinaria pesada deben de tener espejos en los puntos ciegos. Mi hija no ha sido la única que se ha accidentado de esta forma. Hay muchos hechos similares que se producen por negligencia, estos carros no tienen seguridad. Hay unos que tienen protección, otros que no, pero acá el tema es que el o la ciclista no tiene chasis, es su cuerpo y una bicicleta contra una mole de hierro. No puede seguir pasando”, sentenció el padre de Ana María.

