En el comienzo de temporada del equipo UAE Emirates, el ciclista colombiano Álvaro Hodeg ha sido el gran ausente.



Aunque mucho se especuló sobre su nula figuración, este fin de semana fue el propio pedalista quien confirmó las razones de su ausencia. Un grave accidente de tránsito, sufrido hace más de cien días, sería el principal motivo.

Álvaro Hodeg, una víctima más de los accidentes

Álvaro Hodeg. Foto: Prensa Deceuninck - Quick Step

"Hola Capillos. Hace un tiempo quería contarles algo y no había encontrado el momento para hacerlo. El pasado mes de diciembre tuve un fuerte accidente de tránsito que lastimosamente dañó mis planes e ilusión de iniciar la temporada compitiendo con mi nuevo equipo. Hoy, después de más de 3 meses y más de 5 cirugías, vuelvo. Estoy feliz porque hoy volví a caminar y estoy cada vez más cerca de volver a montarme en la bici y estar de vuelta en Europa junto a mis compañeros. Con mucha fe. estoy a la espera de la última cirugía en la muñeca el próximo martes, la cual será exitosa con la ayuda de Dios", publicó el monteriano este sábado en su cuenta de Instagram.



"Solo quiero darle gracias a Dios por darme la oportunidad de estar vivo y haberme llenado de fuerzas para seguir luchando por mis sueños, a mi hermanito Felipe, mi mamá y mi papá por su compañía y amor en este momento. También le agradezco a todo mi equipo, el UAE Emirates, y a Mauro por su respaldo incondicional y confianza, sin ellos no estaría pensando en volver a competir y en seguir dando todo de mí", añadió.



Luego, Hodeg confirmó que su tratamiento lo ha llevado a cabo en Medellín: "Quiero agradecer infinitamente al Hospital Pablo Tobón Uribe, especialmente a los doctores Juan Fernando Posada y Jaime Londoño, que han sido mis ángeles en todas las cirugías y a todo el personal médico que ha estado involucrado en mi proceso, a la par con mi preparación mental. Cada vez más cerca de volver a hacer lo que más me apasiona. La fe sigue intacta".



Finalmente, el pedalista, teniendo en cuenta que no ha sido un tiempo fácil, optó por enviar un mensaje de optimismo que ha sido recibido con cariño por todos sus seguidores: "Capillos, sé que esto no es nada para los duros y miles de problemas que pasamos muchos día a día, así que solo quiero motivarlos con mucha fe y esperanza: No dejen que nadie les diga que no pueden hacer algo o los disuadan de cumplir tus sueños. Las personas solo miran lo natural, pero nosotros servimos a un Dios sobrenatural y nadie puede cambiar su propósito en nuestras vidas. Solo es cuestión de creer y creer. Muchas gracias por sus deseos y pronto estamos de vuelta, capillos".

