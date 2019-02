¡Sorpresa! Hodeg ganó la segunda etapa del Tour Colombia y es líder

Álvaro Hodeg dio la sorpresa y se impuso este miércoles en la segunda etapa del Tour Colombia, aprovechando que Fernando Gaviria no tuvo la oportunidad de llegar al embalaje final. El nacido en Montería asumió el liderato de la competición.

El pelotón tuvo un momento en el que se durmió. Cuando apenas iban seis kilómetros de recorrido, Óscar Sevilla, Felipe Laverde, Tito Hernández, Steven Cuesta, Germán Chaves se dieron a la fuga y ninguno de los equipos del World Tour reaccionó y los dejó ir sin ningún tipo de problemas.



El problema fue que la persecución no estaba dando réditos y los escapados se estaban seperando cada vez más. Había dos problemas: Rigoberto Urán estaba perdiendo el liderato con Sevilla, mientras que Fernando Gaviria veía lejana su posibilidad de ganar en la casa.



En el lote principal no había un trabajo conjunto. Solo estaban tirando del grupo el Education First y el UAE Emirates. Atrás iban muy tranquilos los corredores del Movistar Team y del Astana. El Sky estaba muy atento.



A falta de 8 kilómetros la sonrisa volvió al rostro de Urán y de Gaviria. El grupo principal le dio caza a la fuga y los velocistas comenzaban a saborearse porque sabían que en La Ceja venía su territorio.



Gaviria quedó desubicada cuando el Quick-Step se abrió y de inmediato quedó desubicado dentro del pelotón y perdió la rueda, situación que le costó ir a la pelear la jornada.



LISANDRO RENGIFO

Enviado especial a La Ceja

