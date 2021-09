Victoria y liderato para Álvaro Hodeg en el Tour de Eslovaquia

El colombiano Álvaro Hodeg, del equipo Deceuninck-Quick Step y que este mismo jueves cumple 25 años, se ha enfundado el maillot de líder del Tour de Eslovaquia al ganar este jueves al sprint y por delante del eslovaco Peter Sagan (BORA-hansgrohe), la primera etapa, de 158,4 kilómetros con salida y llegada en Kosice.

Por su cumpleaños, Hodeg se regaló su tercer triunfo de 2021, tras los logrados el 29 de julio en la primera etapa del Tour de l'Ain, en Francia, y el 20 de agosto en el Grote Prijs Marcel Kint, en Bélgica.



(Además: ¿Quién es Rafa Benítez, el 'tormento' de James Rodríguez?)

¡TRIUNFO COLOMBIANO!



Victoria de @alvaro_hodeg en la primera etapa del Tour de Eslovaquia.🎥 @fedeciclismocol pic.twitter.com/xiAiTDCgFe — Óscar David Ríos Gil (@Orios88) September 16, 2021

El colombiano batió en el sprint con el que se resolvió la etapa a 'Peto' Sagan, segundo, y al sudafricano Reinardt Janse van Rensburg (Qhubeka NextHash).



"Conocíamos el final desde ayer (miércoles) y mis compañeros de equipo hicieron un trabajo increíble. Controlaron la carrera y me protegieron en las subidas antes de darme una ventaja increíble", afirma Hodeg en declaraciones que difunde su equipo.



(Le puede interesar: Biles cuestionó al sistema que permitió que sucedieran casos de abuso)



"Fueron tan fuertes (sus compañeros) que tuve que esprintar a falta de 50 metros. Quiero darles las gracias por ello y por el bonito regalo que me hicieron en mi cumpleaños", agrega.



"Me sentía confiado tras el prólogo, pero esta victoria y el maillot amarillo que tengo son un impulso extra para los próximos días", agrega el colombiano.



Álvaro Hodeg arrebata el jersey de líder al australiano Kaden Groves (BikeExchange), que el miércoles ganó el corto prólogo de 1,6 km con el que arrancó esta carrera de cinco jornadas y que acaba el domingo.



(En otras noticias: Las revelaciones del documental de Schumacher: su rivalidad con Senna)



Comanda la general individual con seis segundos de ventaja sobre Sagan y 9 respecto a Groves, tercero.



Este viernes se disputa la segunda etapa, de 179,7 km entre Spisske Podhradie y Dolny Kubin.



DEPORTES

Con Efe