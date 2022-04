Álvaro Hodeg alistó las maletas para irse a pasar días finales del 2021 a Montería con su familia. Estaba en Medellín con Felipe, su hermano, con quien contaba las horas para salir de su casa y encontrarse con los suyos.

Era el 18 de diciembre y el plan era viajar el 19, pero el destino les jugó una mala pasada.



Álvaro, quien meses antes había firmado con el equipo UAE Emirates, luego de su salida de la estructura del Deceuninck, a la que perteneció durante cuatro años, estaba ilusionado con el cambio de escuadra y tenía muchas ganas de ganar más competencias al embalaje.



Hodeg, de un momento, se vio en el suelo. Llegaba a su casa y un carro lo embistió, se lo llevó por delante. Lo ayudaron los transeúntes, el señor que iba manejando, fue al hospital y de una vez pasó por el quirófano.



“En un principio me enderezaron los huesos del tobillo, la muñeca y hombro de la parte derecha de mi cuerpo con unas varillas por fuera. Esa noche me pusieron los fijadores”, contó Hodeg.

Alvaro Hodeg. Foto: Archivo particular



Y agregó: “Y a los 7 días, el 31 de diciembre, me operaron del tobillo y muñeca. Salió bien, la muñeca tuvo una infección y me tuvieron que volver a operar para sanar esa parte. Ha sido difícil todo esto, creí que iba a ser más rápida la recuperación”.



Hodeg, que nació el 16 de septiembre de 1996, fue operado, nuevamente de la mano, la semana pasada, debido a que la infección lo afectó demasiado.



“Del tobillo voy bien. Comencé a caminar la semana pasada. El médico me dijo que me daba vía libre para hacerlo sin apoyo y eso ha sido como un bálsamo, la verdad”, contó Hodeg a EL TIEMPO.



El ciclista del equipo UAE Emirates cuenta que del tobillo lo tuvieron que operar el 31 de diciembre y luego el 5 de enero.



“Fue un refuerzo en el tobillo, pero mire que hoy ya, al menos, puedo caminar, y eso me tiene con la moral en alto”, declaró.



Los primeros días luego del accidente no fueron buenos. Internado en la clínica los médicos le dijeron que era muy probable que no pudiera volver a caminar y, claro, por ende, a montar en bicicleta.



“Lo más difícil ha sido el primer momento cuando los doctores me dijeron que no podía volver a caminar y pensé en mi carrera, en no montar en bici. Claro, me puse triste, porque tenía una responsabilidad con mi nuevo equipo, no había podido debutar con m él y ellos pusieron toda, mi confianza en mis capacidades. Ese día se me dañaron los plantes”, declaró un Hodeg animado por volver rápido a la competencia.



Por eso, estos días han sido de mucha alegría. Álvaro advierte que esos momentos cuando los médicos vaticinaron que no podía volver a caminar fueron bien complicados, pero que ha valido la pena tanto sacrificio.



“La ansiedad lo agarra a uno y no lo suelta, pero la clave ha sido la familia y Dios, porque me han dado mucha paciencia. Es que no es fácil, porque hay días que uno depende de otras personas, que lo lleven al baño, que le ayuden a cepillarse la boca, a comer, en fin, son una serie de acontecimientos a los que uno no está acostumbrado”, contó.



“Uno es deportista de alto rendimiento, pero también un ser humano y los dolores no respetan. Me tocaba aguantar, porque entre más uno tolere el dolor, mejor”, precisó un Hodeg que ya ve la luz al final del túnel.



Ve las carreras. Se sienta al frente del televisión y las analiza, les hace fuerza a sus compañeros, quienes, además, han estado muy atentos a su evolución.

Alvaro Hodeg Foto: Archivo particular



“Todos se han comunicado conmigo. Tadej Pogacar me llamó cuando él corrió en Abu Daba y en Tirreno-Adriático. Es una buena persona, súper especial y un animal en la bicicleta”, precisó.



No sabe cuándo va a volver a los entrenamientos, a la competencia. Dice que quiere hacerlo pronto, pero tampoco hay que saltarse la normalidad. Cree que a mediados de este año lo puede hacer. Lleva seis meses in montar y eso es dar gabela. Una vez le den luz verde comenzará a hacer rodillo.



“Un técnico del equipo vendrá en los próximos días para conocer de primera mano mi realidad. La verdad es que cuando me pongo a pensar en todo lo que ha pasado siento que he progresado, pero no puedo dejar atrás lo que me ha sucedido. No sé cuántas veces he ido al quirófano, perdí la cuenta, pero lo cierto es que lo que importa ahora es salir de esta, recuperarme y volver a ser el corredor de antes”, contó un Hodeg que vive su propio calvario y que quiere salir rápido de él para darles más alegrías a su papá, Álvaro, a su mamá, Elsa y a Felipe.



El capillo @alvaro_hodeg continúa en su proceso de recuperación.

