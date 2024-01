Álvaro Hodeg, el ciclista colombiano que busca salir de la mala racha

Si hay un ciclista colombiano en el pelotón del World Tour (WT) que quiera olvidar los malos ratos, de buscar una victoria para zafarse de las caídas y de no conseguir victorias, ese es Álvaro Hodeg, el corredor del UAE Emirates.



Puede ser de su interés: James Rodríguez es borrado en Sao Paulo: desde Europa tocan a su puerta, fuerte interés

Hodeg, de 27 años, quiere recuperar en esta nueva temporada su punta de velocidad que lo ha llevado a obtener 15 triunfos en su carrera profesional, de ellos cuatro en la máxima categoría del ciclismo.



En el 2018 despuntó con triunfos de etapas en la Vuelta a Cataluña, en Polonia y en Turquía en el 2018. Cuando firmó con el UAE, casi a finales del 2021, en Medellín tuvo una fuerte caída que lo obligó a pasar.



Le contamos: Luis Suárez hace desgarradora revelación y estremece a España: 'He tocado fondo'



Su final de año y el arranque del 2022 no fueron los mejores. Hodeg se fue al suelo el 18 de diciembre y pasó varias veces por el quirófano, pues sufrió fracturas en el tobillo, la muñeca y hombro derecho.

Facebook Twitter Linkedin

Álvaro Hodeg gana la primera etapa del Tour de Eslovaquia. Foto: ©Jan Melicher/Deceuninck-Quick Step

Mal momento

El corredor, nacido el 16 de septiembre de 1996 en Montería, Córdoba, no compitió en una sola carrera en el 2022, se la pasó de clínica en clínica en clínica, de quirófano en quirófano, entrando en cirugías, y luego se tomó un buen período de duras sesiones de fisioterapia.



“Lo más difícil ha sido el primer momento cuando los doctores me dijeron que no podía volver a caminar y pensé en mi carrera, en no montar en bicicleta”, le dijo entonces a EL TIEMPO.



Y agregó: “Claro, me puse triste porque tenía una responsabilidad con mi nuevo equipo, no había podido debutar con él y ellos pusieron toda, mi confianza en mis capacidades. Ese día se me dañaron los plantes”.

Facebook Twitter Linkedin

Álvaro Hodeg, ciclista colombiano. Foto: Jaiver Nieto /EL TIEMPO

No estrenó el uniforme del UAE Emirates hasta el 11 de abril del 2023, cuando corrió el Giro de Sicilia, en Italia, un año y cuatro meses después del accidente que casi le cuesta su carrera deportiva, pero del que se libró tras superar duros problemas.



Desde ese día se ha empeñado en conseguir una victoria, pero no ha podido. Su último triunfo fue una etapa en la Vuelta a Eslovenia, el 16 de septiembre de 2021.



También puede leer: Tulio Gómez se defiende en redes tras críticas por casos Arturo Vidal y Gareca



Y en las ‘grandes ligas’, en el circuito del WT, Hodeg logró el triunfo en una jornada del BinckBank Tour, el 16 de agosto de 2019; de resto, no ha encontrado la oportunidad de entrar vencedor al derrotar a sus rivales en los últimos 200 metros.

Facebook Twitter Linkedin

Álvaro Hodeg. Foto: AFP / dpa / Ina Fassbender

En el equipo le tienen confianza y esperan que esta temporada, la última de él con el grupo, pues expira su contrato, sea la mejor para extender el vínculo.

“Estamos convencidos de que el ciclismo aún no ha visto todo el potencial de lo que este tipo puede hacer. Queremos verlo sacar lo mejor de sí mismo y espero que lo veamos avanzar aquí junto a nosotros en los Emiratos Árabes Unidos”, advirtió Josean Matxin, el director deportivo el grupo.



Hodeg pedalea en Australia. Comenzó su año lejos de su casa, sin su familia, pero con la intención de ‘sacudirse la sal’ y volver al podio como un ganador. Fue 54 en el Down Under Classic y ha sido clave en el grupo para ayudarle a su líder en el Tour Down Under, el mexicano Isaac del Toro. Irá a España para competir en los trofeos en Mallorca.



Su futuro no se sabe, ni él ni el cuerpo técnico del UAE han comunicado cuáles serán sus objetivos en este 2024, pero lo que espera es volver a sentirse ganador para olvidar esos duros momentos que vivió en el 2022, cuando un médico le dijo que era mejor que ‘colgara’ la bicicleta.

LISANDRO RENGIFO

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO