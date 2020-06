Alex Zanardi tiene daños cerebrales graves tras accidente

Alex Zanardi, expiloto italiano de Fórmula 1 y ganador de cuatro medallas de oro paralímpicas, sufre "daños cerebrales graves" y seguirá sedado "hasta al menos el lunes o el martes" a la espera de ver su evolución tras el grave accidente padecido el viernes durante una exhibición, informó este sábado el hospital en el que está ingresado.



Zanardi se encuentra desde la tarde del viernes en el hospital Le Scotte de Siena (Toscana, centro), donde superó la noche de este viernes una operación de neurocirugía de tres horas y está ahora sedado en cuidados intensivos, informó el centro sanitario en un comunicado.

"Zanardi sufre un daño cerebral importante. Puede empeorar, es posible, pero actualmente está estable y esta posibilidad se excluye. Durante la noche, su situación clínica se ha estabilizado. Cuando llegó al hospital estaba en situación crítica", aseguró el doctor Sabino Scolletta.



"Sus parámetros respiratorios son satisfactorios, aunque, evidentemente, estamos usando un ventilador mecánico", agregó.



El doctor explicó además que el atleta italiano seguirá sedado en los próximos días y se estudiará su evolución neurológica para decidir si, el lunes o el martes, "se podrá pensar en suspender la sedación".



También los familiares de Zanardi se encuentran en Siena y le han visitado en la noche del viernes. El atleta sufrió un gravísimo accidente el viernes al impactar con un camión mientras se exhibía con su "handbike" (triciclo manual) en la Obiettivo Tricolor, una iniciativa de atletas paralímpicos que empezó el 12 de junio e iba a recorrer toda Italia, de norte a sur, para simbolizar la vuelta a la normalidad tras la pandemia del coronavirus.



El impacto fue muy violento y el italiano fue trasladado con urgencia al hospital Le Scotte de Siena a bordo de un helicóptero.



Zanardi, nacido en Bolonia en 1966, empezó su carrera como piloto automovilístico de kart y compitió en la Fórmula 1 de 1991 a 1994 y en 1999, con los equipos Jordan, Lotus, Minardi y Williams.

Zanardi compitió en la Fórmula 1 de 1991 a 1994 y en 1999, con los equipos Jordan, Lotus, Minardi y Williams. Foto: Tomado de BMW

Sufrió la amputación de ambas piernas como consecuencia del grave accidente sufrido en 2001 en el circuito alemán de Lausitzring, en una carrera del ‘American ChampCar Championship’. El italiano, que lideraba la prueba, perdió el control de su Reynard-onda a la salida de boxes, dio un trompo en medio de la pista en el momento en el que llegaba su compatriota Alex Tagliani, que no pudo hacer nada por evitar el violento impacto.



El Reynard-Honda de Zanardi quedó partido en dos y el piloto italiano fue ingresado en un centro hospitalario de Berlín, donde permaneció varios días en coma; los médicos no tuvieron más remedio que amputarle las piernas, en un intento desesperado por salvarle la vida.



Tras el grave accidente, Alex no dejó el deporte, sino que comenzó una exitosa carrera como paraciclista que le llevó a conquistar cuatro medallas de oro olímpicas y doce oros mundiales.



EFE