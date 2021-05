Vlasov no da su brazo a torcer en el Giro

Aleksandr Vlasov, ciclista ruso del Astana, lamentó que la suerte no estuvo de su lado en la decimosexta etapa del Giro de Italia, en la que el bloqueo de una rueda con la chaqueta que se quitó en carrera le hizo perder el ritmo del grupo en el que iba y ceder más de dos minutos respecto al líder, el colombiano Egan Bernal.

Vlasov inició la jornada cuarto de la general a 1.57 de Egan Bernal, una diferencia que el colombiano amplió a 4.18 en la meta de Cortina d'Ampezzo.



"Cuando comencé a quitarme la chaqueta, de alguna manera una manga tocó mi rueda, bloqueándola inmediatamente. Tuve que detenerme para solucionar el problema, pero afortunadamente nuestro coche no se quedó atrás, así que recibí ayuda de nuestro mecánico. Con el apoyo de mis compañeros intenté volver al grupo, pero no funcionó porque estaba bastante atrás", declaró Vlasov.



Y agregó: "Es un momento decepcionante, pero así fue, no puedo hacer nada al respecto. Hicimos nuestro mejor esfuerzo hasta la línea de meta, pero aún así perdí tiempo con mis rivales. Me sentí muy bien hoy y mis compañeros hicieron un gran trabajo por mí, pero la suerte no estuvo de nuestro lado. Sin embargo, no me voy a rendir y seguiré luchando en la tercera semana".



La que iba a ser la etapa reina del Giro, con 212 kilómetros entre Sacile y Cortina d'Ampezzo, quedó reducida antes de su salida a 153 y de los cuatro puertos previstos se quedaron en dos. La organización decidió aplicar el protocolo de clima extremo y cancelar las ascensiones a Fedaia y Pordoi por la nieve acumulada y el frío.



EFE