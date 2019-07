En el equipo de Nairo saben que puede sacarse chispas con Landa

En medio de la polémica por quién será el verdadero líder del Movistar Team en el Tour de Francia, que ha generado una gran polémica entre el ciclista colombiano Nairo Quintana y el español Mikel Landa, el veterano de la escuadra telefónica, Alejandro Valverde, apareció para calmar las aguas, aunque sabe que si tiene que entrar a “mediar” lo hará.

“Bueno yo voy a estar ahí, si hay que mediar o meterse por el medio nos meteremos. Pero de verdad no creo que vaya a hacer falta, no va a haber ningún problema. Nos vamos a entender todos perfectamente. Estará la carretera para dictar sentencia y alguno de los dos estará mejor, para él acabaremos trabajando. Y si no, pues para los dos porque mira en este Giro de Italia cómo ha salido la cosa. Estaban los dos, Landa y Carapaz, se entendieron muy bien y eso es una garantía”, aseguró Valverde en una entrevista con ‘Marca’.

El ciclista de 39 años de edad aseguró que los dos ciclistas, ambos líderes del equipo, llegan en muy buena condición al Tour de Francia y están en condiciones de pelear por el título.



“Tanto Mikel como Nairo llegan en buena condición y creo realmente que lo pueden hacer como todos esperamos. Vamos a dejarnos todo lo que tengamos por ellos, para que les salga la carrera que deseamos”, añadió.



Finalmente, aseguró que aunque no estén Chris Froome ni Tom Dumoulin, no quiere decir que sea una carrera de ahora o nunca, porque igual hay rivales competitivos, aunque sí sabe que se abrieron las posibilidades.



“Ya sabemos cómo es el Tour, siempre es difícil hacer cualquier cosa. Es cierto que este año parece que está un poco más abierto porque hay rivales importantes como Froome o Dumoulin que no están y eso puede abrir un poco el abanico, pero su ausencia tampoco hay que tomarla como decisiva. Iremos día a día, a ver qué pasa”, concluyó.



DEPORTES