Alejandro Valverde se confesó: ¿se peleó con Nairo? La verdad sobre su relación

Fernando Solano es un boyacense aficionado al ciclismo. Unos meses antes de la pandemia compró unas bicicletas porque la idea era convertirse en un guía turístico, pero tuvo que aplazarlo.

Invirtió dinero, las máquinas llegaron, pero se quedaron en el garaje de su casa, pues Paipa, donde vive, también se paralizó a causa del covid-19.

Su historia

Hoy, ver a Alejandro Valverde era su meta. Una foto era suficiente. Acompañado por el exciclista español Pello Ruiz Cabestany, Fernando se empinaba, asomaba la cabeza en busca de su ídolo. Valverde iba a atender a los enviados especiales de EL TIEMPO al Tour Colombia, pero él se atravesó, lo abordó y se tomó la foto con Valverde.



“Es que yo toda una vida había querido hacer esto. Lo admiro, siempre lo admiré por todo lo que ha hecho”, le dijo un Fernando que temblaba al estar cerca del campeón mundial de ruta del 2018, el hombre que ha ganado cinco veces la Flecha Valona, un récord envidiable, y quien se quedó con la general de la Vuelta a España del 2009. Solano y Valverde se despidieron y el exciclista se sentó en un cómodo sillón y dio rienda suelta a la conversación.



¿Ha confirmado lo que le decían de Colombia en este viaje?

Me habían contado maravillas del país, pero lo ha superado. Estoy muy contento de estar acá, del recibimiento del público, del aficionado que me ha hecho sentir tan querido. Me ha gustado ir en bicicleta por estos terrenos. No soy corredor profesional, pero, como entreno con ellos, me siento uno más.

¡EMPEZÓ MAL EL MOVISTAR! Así fue la caída de Alejandro Valverde que no seguirá en el Tour de Francia. pic.twitter.com/Rrq2hoQV8L — Toque Sports (@ToqueSports) July 1, 2017

¿Qué ha podido corroborar de lo que sabía de Colombia?

Siempre me decían que acá se vivía una pasión fuerte por el ciclismo, que uno se siente muy querido, y es así. Me ha impresionado que los aficionados se han volcado con esta competencia, con los ciclistas. Me contaban de la forma de entrenar, del clima, de la altura, y eso para nosotros es bueno, aunque cuesta adaptarse.



¿Cómo vive este tiempo como exciclista?

Como ciclista gocé mucho, lo disfruté y conseguí todo lo que he soñado y más. El año pasado estuve a punto de volver. Le dije a Eusebio Unzué que quería volver, pero me dijo que no tenía esa necesidad de regresar. No se puede pedir más. Estoy a gusto con lo que hice.



Su familia es la que debe gozar que ya no sea ciclista profesional...

Ellos son los más contentos. Estoy más en casa, pero salgo. Mira, estoy en Colombia, llegó a España y me voy a los Emiratos a una carrera con Samuel Sánchez, hago cosas sin parar.

Alejandro Valverde. Foto: Prensa Team Movistar

¿Fue difícil perderse los primeros años de sus hijos?

Siento que mi vida siempre fue así, los eché de menos, pero los echo más de menos cuando me voy siendo exciclista. Es sencillo de explicar, es que cuando era ciclista, pues era mi profesión, era corredor, tenía un propósito, ahora no lo soy y ya cuando me toca salir lo pienso dos veces si lo tengo que hacer o no. Lo sufro más hoy que antes.



¿Por qué el ciclismo?

Mi padre corrió, mi hermano también, por eso el ciclismo llegó fácil a mi vida. En casa siempre se vivió de ese deporte. Jugué fútbol, pero no era bueno.



¿Cómo atacó la presión?

La gente siempre te exige, te pide más, pero yo estoy contento. Me dicen que debía de dedicarme solo a las clásicas y no a las grandes vueltas, pero en ambas me fue bien.

Alejandro Valverde. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

¿Por qué la vigencia?

Uno nace con la calidad de ser buen corredor, y luego me tocó cuidarme. Hay que hacer las cosas muy profesionales para que el nivel sea bueno.



A veces la cabeza no funciona como debe ser...

Claro, la presión que uno lleva es muy grande. Como dices, a veces la cabeza le juega a uno de la peor manera y eso también hay que mirar cómo manejarlo. La gente que lo sigue a uno, el equipo, los resultados, eso es bien difícil llevarlo. No es fácil luchar contra la presión.



¿Cuál fue la victoria más importante?

El Mundial, sin lugar a dudas. Lo disfruté, lo soñé y lo conseguí en Innsbruck (Austria).

#Innsbruck2018 ¡Alejandro Valverde Belmonte! Dejando de lado las dudas sobre él, que persistirán, no será porque no ha perseguido esto. Hoy, por fin y a los 38 años, es campeón mundial de ciclismo. Así lo narró Carlos de Andrés en TVE: pic.twitter.com/8dbe3bXnkJ — Mike Maestre (@MaestreSports) October 1, 2018

¿Y el día más difícil, el peor?

Puff, hay muchos, pero cuando me caí el primer día en el Tour de Francia del 2017 y que me rompí la rótula fue el más complicado de mi carrera.



¿No conseguir ganar el Tour de Francia es una frustración?

Siempre lo luché, lo peleé. Cuando logré hacer podio al lado de Nairo Quintana y Chris Froome me sentí contento. Era imposible ganar el Tour, yo lo sabía.



¿Qué valor tienen los otros podios en el Giro y el título de la Vuelta a España del 2009?

Mucho. Es que son victorias en las grandes. Eso del Giro me marcó, pues era la primera vez que lo corría y quedé en el podio. Y lo de la Vuelta, pues fue en mi tierra y eso me deja muy tranquilo.



¿Y dónde deja los triunfos en las clásicas?

Haber ganado la Lieja, la Flecha Valona, pues son victorias no a nivel del Mundial de ruta, pero son carreras importantes.



¿Con qué ciclista colombiano simpatizó más?

No sé, siempre me he ligado con ellos. Me sigo llevando bien con todos y no es que me sienta identificado con uno.



Pero debe haber uno en especial...

Hombre, Nairo, pero también ha sido muy bonito el compartir con Rigoberto Urán, por su personalidad, era joven cuando corrió a mi lado.

¿Un momento para olvidar?

Ese momento del 2010 y 2012 cuando no pude competir fue difícil, pues no fue un tema fácil. Uno alcanza a pensar de todo, en dejarlo todo, pero al final se superó.



¿Fueron injustos con Nairo, luego del problema con el tramadol?

Tuvo ese inconveniente, pero era injusto que estuviera sin competir. Era una sustancia que estaba prohibida a nivel de la Unión Ciclista Internacional (UCI), pero que se podía seguir en carrera. Le quitaron los resultados donde pasó, pues sí, es normal, es lógico, pero no podía estar sin competir. Ya cumplió.



¿Es verdad que usted se peleó con Nairo Quintana varias veces, como se afirmó en Colombia?

¿Yo? No. Nairo y yo hemos compartido el liderato muchas veces, eso está claro. Quintana ha conseguido triunfos muy bonitos, he compartido podios en el Tour con él. En ningún momento hubo peleas entre nosotros, siempre hubo una amistad y la sigue habiendo.

Alejandro Valverde @alejanvalverde anuncia sua primeira visita a Colômbia em fevereiro para o Tour da Colômbia. Ele fará parte do staff da Movistar e acompanhará Nairo Quintana e seus três ciclistas colombianos.🤩 @TourColombiaOfi pic.twitter.com/gZvWqXqxmt — BikeBlz (@BikeBlz) January 30, 2024

Pero usted lo regañó en esa etapa del Tour de Francia del 2013 subiendo al Mont Ventoux...

Jajajá. No me acuerdo. Fue hace tanto tiempo que no le puedo decir. Tal vez animándolo o diciéndole que esperara, pero es que era muy joven y había que controlarlo.



¿Cuál es el mejor ciclista del mundo que haya visto?

Puffff. No sé. No te puedo decir porque hay muchos muy buenos. Hoy hay una generación en la que todos son buenos: Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Mathieu van del Poel, Van Aert, pues no podemos sacar a Nairo, Enric Más.



Un ciclista que mereció ganar más cosas pero no pudo...

Enric Mas. Por mala suerte, por caídas, por problemas de salud, tiene más calidad que resultados.



¿Dónde estuvo la clave para haber corrido hasta los 42 años?

Adaptarse a los cambios. Todo se ha perfeccionado mucho con el entrenamiento, la nutrición, la forma de correr. Es que desde juveniles ya están muy profesionalizados. Me ha tocado adaptarme, cada año se cambia, han mejorado las bicicletas, las carreteras y me ha tocado sortear todo.

Alejandro Valverde fue segundo en la Vuelta a España y ya está en la quinta casilla con 2.637 puntos. Foto: EFE

¿Es más complicado el ciclismo de ahora que el de antes?

No es que sea más difícil. Antes, en el pelotón había más tiempo para hablar, hacer amistad. Cuando se iba rápido, pero era más relajante. Hoy, eso es imposible. Todos vuelan, no se puede uno relajar. Es otro ciclismo. La verdad es que a eso también me tuve que adaptar, por eso también la vigencia en la bicicleta.

Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandrorengifo