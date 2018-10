Alejandro Valverde, de contemplar el retiro al título mundial  

El primer de julio del 2017 fue un mal día para el nuevo campeón mundial de ciclismo, Alejandro Valverde. El Tour de Francia se inauguraba con una contrarreloj individual de 14 km en Düsseldorf (Alemania), pero el piso mojado lo mandó al suelo, la bicicleta derrapó y él fue a parar contra las vallas.

De inmediato fue llevado en ambulancia a un hospital cercado, fue examinado y el resultado no fue alentador: se rompió la rótula, el astrágalo y el calcáneo, todo, a sus 37 años, lo que lo obligó a pensar que la carrera se le acababa.

Yo pensaba en Düsseldorf que se había acabado mi carrera deportiva FACEBOOK

TWITTER



“Después de la caída ya era un regalo. Yo pensaba en Düsseldorf que se había acabado mi carrera deportiva. Y volver, ganar 14 carreras, ser campeón del mundo... todo es un regalo”, dijo un Valverde emocionado.



Luego de la cirugía, pues vino una difícil recuperación, el reto de volver a montar en bicicleta, de rodar en un pelotón y de volver a ganar.



A la competencia volvió seis meses después del accidente, tras una recuperación asombrosa, como le dijo uno de los médicos que lo atendió, Jesús Hoyos, al diario El Mundo.



“La recuperación ha sido asombrosa. Los rehabilitadores que han estado con él se sorprendían, porque Alejandro siempre les daba mucho más de lo exigido. Si le pedían que moviera la rodilla 45 grados, él llegaba hasta los 60, si le pedían 15 flexiones, él hacía el doble”, señaló el galeno.



“La valla me cortó la piel y hasta se veía el hueso de la pierna”, dijo Valverde.



Ángel Villamor, traumatólogo y director médico de la Clínica iQtra Medicina Avanzada de Madrid, habló antes de la reaparición del ciclista.



"Para un ciclista, fracturarse la rótula es especialmente delicado porque una de las funciones fundamentales de este hueso es aumentar la eficacia del cuádriceps femoral, el músculo más voluminoso y potente de todo nuestro sistema locomotor y que es básico para el pedaleo, porque propulsa la cadena de movimiento. El cuádriceps se atrofia rápidamente cuando hay una lesión de este tipo y tiende a mantenerse atrofiado durante mucho más tiempo que el resto de grupos musculares por una reacción refleja del cerebro que obliga a bloquear esa zona para proteger la rodilla”, declaró el médico.



Pasaron 15 meses y Valverde consiguió, tal vez, el mejor triunfo de su carrera, pues había buscado el título mundial varias veces. En cuatro ocasiones fue bronce y en dos plata, pero le faltaba el oro, el que logró en Austria.



Hoy, goza de felicidad, a sus 38 años puede decir que la labor está cumplida, pero los que lo conocen advierte que no dará su brazo a torcer, que no se quedará con el título mundial y que seguirá encima de la bicicleta, buscando otras victorias, con el mismo valor, sufrimiento y sacrificio con el que superó el incidente del Tour de Francia del año pasado.



Deportes