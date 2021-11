Valverde habla del posible nuevo líder del Movistar, y es colombiano

Alejandro Valverde ha sido, durante muchos años, el símbolo del Movistar Team, incluso en las épocas en que ciclistas como Nairo Quintana y Ríchard Carapaz estaban en el equipo y ganaban grandes carreras. El español es símbolo de liderazgo y respeto dentro de su escuadra.

Valverde, con 130 victorias en su carrera, entre ellas el mundial de ruta en 2018 y la Vuelta a España de 2009, tendrá en 2022 su última temporada como ciclista profesional y ya comienza a preparar su despedida.



La decisión del retiro de Valverde es irreversible

“Es irreversible al cien por cien. Es mi último año sí o sí. No va a haber más temporadas porque no tiene sentido. Hay varios motivos: han sido muchos años al máximo nivel y, aunque a mí me guste mucho mi deporte, al final es un sacrificio tremendo ser profesional. El esfuerzo mental y físico es grande. Son 42 años y no vamos a estar aquí eternamente. Hay que cuidar un poco el cuerpo. Aunque tuviese victorias en carreras... lo dejaré”, declaró Valverde al diario español Marca.



La ida de Valverde pone a pensar ahora en quién será ahora el líder de la escuadra española para lo que viene. Consultado sobre el tema, el español puso sobre la mesa el nombre de un colombiano: Iván Ramiro Sosa, quien acaba de ser contratado por Movistar, procedente del Ineos.

La frase de Valverde que unge a Sosa como líder

Valverde cree que Enric Mas y Sosa están listos para asumir ese papel. “A Enric se le ve mucho más hecho y seguro, creo que poco a poco va dando pasos importantes. Rendirá bien seguro. Respecto a Iván tenemos muchas esperanzas puestas en él. Ya sabe lo que es ganar, así que aquí se le exigirán victorias. Tiene mucha calidad. Ha ganado en Burgos, en Occitania casi me quita la carrera... lo hará bien. Sosa está listo para ser líder del equipo”, señaló.



Iván Ramiro Sosa cruza y gana la quinta etapa de la Vuelta a Burgos. Foto: Efe

Sosa, que en su paso por Ineos ganó, entre otras carreras, dos veces la Vuelta a Burgos (2017 y 2018) y el Tour de la Provence (2021), ahora busca más notoriedad en su carrera deportiva.



"Estoy muy emocionado de llegar al Movistar Team. Con ganas de comenzar a conocer a los miembros del equipo y comenzar a integrarme con este buen grupo de personas. Acudo con ganas de demostrar el corredor que soy, ayudar a los compañeros y siempre estar ahí, con constancia. Espero poder ofrecerles muchas satisfacciones y que estos años para el equipo estén cargados de alegrías y victorias, que es lo que todos queremos", dijo Sosa cuando se anunció su contratación.



