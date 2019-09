El ciclismo mundial tiene en Valverde a un Alejandro Magno

La prueba de ruta del Mundial de Ciclismo de Salzburgo (Austria) había terminado hacía 45 minutos. A un lado del salón en el que se cumpliría la rueda de prensa estaban el alemán Erik Zabel, plata, y el español Alejandro Valverde, bronce. Esperaban al oro, el italiano Paolo Bettini.

Mientras tanto, Valverde y Zabel hablaban. Comentaron las sensaciones que tuvieron en el cerrado remate, pues los tres terminaron con el mismo tiempo.



“Lo único que me gustaría es llegar a tu edad vigente, ser un ciclista ganador. Fuiste plata en el Mundial, por poco te llevas el oro”, le dijo Valverde, que en esa ocasión tenía 26 años, 10 menos que Zabel.



Han pasado 13 años y Valverde no se ha retirado, sigue ganando y es uno de los serios candidatos a obtener el título de la Vuelta a España, una carrera en la que ya sabe qué es subirse al primer cajón del podio, pues obtuvo el título, precisamente, hace 10 años.

Alejandro Valverde Belmonte nació en Las Lumbreras, Murcia, el 25 de abril de 1980. Mide 1,77 metros y pesa 61 kilos. Su papá, Juan, fue ciclista aficionado, al igual que su hermano, Juan Francisco. María, su mamá, siempre lo apoyó. La primera bicicleta se la compró su progenitor cuando Alejandro tenía seis años.

Alejandro Valverde, pedalista español. Foto: AFP

Hizo parte del equipo juvenil Banesto, en el que aprendió rápido, pasó al Kelme-Costa Blanca y se estrenó como profesional en el 2003. Vicente Belda fue el técnico que lo guió y lo puso a debutar en la Vuelta a España, pero el Bala, como se le conoce, pagó el ‘derecho a piso’, se retiró.

Duras pruebas

Ha tenido dos momentos difíciles en su vida. El primero, el 31 de mayo del 2010, cuando el Tribunal de Arbitramento del Deporte (TAS) lo suspendió dos años al comprobarse que una de las bolsas de sangre de la Operación Puerto, trama de dopaje desarticulada en España en el 2006, fue identificada con el nombre de Val-piti, con lo que lo identificaba el médico Eufemiano Fuentes.



Y el segundo, en el 2017. Se disputaba el prólogo del Tour de Francia. Era uno de los llamados a pelear el podio. Ese día llovió. El piso era un jabón. El corredor del Movistar pasó derecho en una curva y se estrelló contra las barandas.



Eusebio Unzué, el mánager del equipo, paró el carro, se bajó. El médico examinó al corredor y se lo llevaron en ambulancia al hospital. El dictamen no fue el mejor: se rompió la rótula y el astrágalo izquierdo. Parecía que a sus 36 años era todo para él, pero no fue así.



“No fueron momentos fáciles. Llegué a pensar que no volvería. Luego dije que regresaría, no tan fuerte que antes, pero no fue así”, dijo Wínner Anacona, su compañero en el Movistar.

Alejandro Valverde en la clínica, tras su operación en julio del año pasado. Y, como campeón mundial de ruta, 15 meses después. Foto: Archivo / EL TIEMPO

“Me causó curiosidad que a final de ese año se disputó el Tour de Guangxi, en China, y ya Valverde montaba bicicleta. Dijo que quería ir a correr, que lo dejaran, pero el equipo no lo dejó, le dijo que tenía que ir con calma”, contó el ciclista boyacense.



Es un líder. Un corredor serio, profesional. Abierto con sus compañeros. Cuando tiene la oportunidad de hablar antes de las etapas en bus, sus frases son de motivación. Es un buen consejero y un ejemplo.



“Disfruta de lo que hace, ahí está la clave. Entrena con un buen lote aficionado en Murcia, y ellos cuentan que se divierte reventándolos. Se cuida mucho en la comida. Es delgado, pero es pura fibra. Es mesurado en la cantidad de comida y se alimenta a punta de arroz y pollo”, agregó Anacona.

Ha disputado 11 veces la Vuelta a España, la ganó en el 2009, ha sido segundo en dos ocasiones y tres veces tercero, y en su alforja se cuentan 13 triunfos parciales. Solo una vez ha competido en el Giro de Italia, fue en el 2017, se impuso en una jornada y fue tercero, detrás del campeón, Vincenzo Nibali, y de Esteban Chaves, segundo.



Y en el Tour su historia es buena. Tres veces lo ha corrido y en el 2015 quedó de tercero. Una de las pocas veces que se le ha visto llorar fue al final de ese Tour. “¡Podio, podio, podio!”, dijo entre lágrimas, y se abrazó con Juan Carlos Escámez, su amigo y masajista de confianza.



Sus estadísticas son impresionantes. Valverde es el único ciclista del mundo que ha ganado la Flecha Valona, una de las clásicas más importantes del mundo, en cinco ocasiones. Es el único pedalista que ha obtenido siete medallas en los mundiales: un oro, el del año pasado, dos platas y cuatro bronces.



Es el que tiene más dobletes en dos clásicas de las Ardenas, Flecha y LIeja Bastoña Lieja, 2006, 2015 y 2017. Y es el único ciclista español que se ha llevado la Lieja. Para completar, iguala con el irlandés Sean Kelly como los pedalistas que más veces han ganado la clasificación de la Unión Ciclista Internacional (UCI): 5.

Valverde tiene 39 años, es el más veterano del equipo y ha corrido 11 veces el Tour. Su mejor participación, el tercer puesto del 2015. Foto: Archivo / EL TIEMPO

“Hablar del Bala es cosa de mucho respeto. Me impresiona que, al igual que Laurent Jalaber, Kelly y Julian Alaphilippe, es un ciclista que gana en las carreras de tres semanas y en las clásicas, eso no lo hace cualquiera”, le dijo a EL TIEMPO el exciclista español Abraham Olano.



“Me quito el sombrero con lo que ha hecho. Lo clave es que disfruta lo que hace, de la bicicleta, de su trabajo. Entrenar, para él, nunca ha sido un problema, al contrario, es una motivación”, agregó el campeón del mundo de 1995.



Valverde anunció que se retirará en el 2021 y que seguirá ligado al ciclismo, pero con la condición de que le dedicará más tiempo a Álex, Pablo, Iván y Natalis, sus hijos, a los que prefiere por encima de los 128 triunfos de su carrera.



El ciclismo tiene en Valverde a su Alejandro Magno, un conquistador de batallas heroicas.



