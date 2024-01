Alejandro Osorio: el infierno que vivió el nuevo campeón nacional de ciclismo; perfil

Alejandro Osorio se convirtió, sorpresivamente, en el nuevo campeón nacional de ruta de ciclismo, luego de coronar su hazaña en la plaza de Bolívar de Tunja tras salir de Corrales y luego de 212 kilómetros.

Osorio dejó en el segundo puesto a Sergio Higuita y con el bronce a Egan Bernal, quienes hicieron una estupenda competencia, pues recortar más de cinco minutos.

(Luto en el fútbol colombiano: falleció Víctor Luna, esto es lo que se sabe)(Jürgen Klopp: impresionante bienvenida de hinchas del Liverpool, eriza la piel)

Su carrera

Fue una cátedra de ciclismo. Los grandes favoritos eran los corredores del World Tour (WT), pues esta clase de competencias son hechas para ellos, pero Osorio logró el anhelado oro a los 25 años.



Y fue una cátedra porque la estrategia de Luis Cely, el DT del equipo Erco Shimano, era simple, mandar a hombres al ataque, a buscar la victoria de lejos, así ganó en el 2019 con Oscar Quiroz.



Tocaba así, pues porque a los Bernal, Higuita, Nairo, Einer Rubio, Jesús David Peña, Esteban Chaves y Rigoberto Urán, los del WT, es difícil batirlos cara a cara.

Facebook Twitter Linkedin

Alejandro Osorio. Foto: Carlos Cruz Fedeciclismo

Casi desde el arranque, Cely envió a la batalla al campeón Osorio, a Róbinson y Juan Carlos López y a Edgar Pinzón, cuatro de sus ciclistas. Más de cinco minuto llegó a ser la diferencia sobre el lote grande, que no se mosqueó.



Nadie se fijó en Osorio, ninguno salió a la marca del mejor ciclista en el arranque del año en el país, pues venía de ganar el Circuito de la Feria de Manizales y una etapa en la Vuela al Táchira.



Solo, a falta de 61 km de la llegada, cuando la diferencia superaba los cuatro minutos, Brandon Rivera, Bernal, Higuita, Jhonatan Chaves y kevin Castillo se pellizacaron y comenzaron a recortar camino.



Si lo de Osorio en Tunja fue monumental, lo de Higuita y Bernal es para enmarcar. Se echaron la persecución al hombro , llegaron a la última vuelta con 1 min 24 s de desventaja y cruzaron la meta solo a cuatro segundos del ganador, para el oro y la plata.

¿Quién es Osorio?

No es que sea un corredor muy conocido. Nació en el Carmen de Viboral el 28 de mayo de 1998 y en el pedalismo juvenil se destacó por ser un corredor completo.



En el 2017 firmó con el GW Shimano y allí estuvo hasta el 2020, cuando estampó su firma con el Caja Rural de España, grupo en el que estuvo hasta el 2022, cuando se fue para el World Tour.



Se dio a conocer en el 2018 con la Selección Colombia, pues fue sexto en el Giro Ciclístico de Italia. Ese mismo año corrió el Tour de l’Avenir, en el que terminó de 28, prueba que ganó

Facebook Twitter Linkedin

Alejandro Osorio. Foto: Prensa GW ERCO SHIMANO



En esa prueba, dos veces fue líder, lo que le sirvió para que los equipos europeos se fijaran en él.



Osorio estuvo solo tres meses con el equipo Bahrain, quien le canceló el contrato de forma fulminante y sorpresiva.



““Bahrain se separa de Alejandro Osorio. Bahrain Victorious ha rescindido su acuerdo con Alejandro Osorio luego de múltiples incumplimientos de contrato. El equipo desea a Alejandro lo mejor para su futuro”, fue el comunicado del equipo.



Milan Erzen, director del Bahrain Victorious, aseguró esa vez a VeloNews que el corredor colombiano incumplió los acuerdos al romper los protocolos de bioseguridad al romper burbuja en contra del COVID-19.

🇨🇴 National Championships, M Elite RR



🥇 Alejandro Osorio

🥈 Sergio Higuita

🥉 Egan Bernal pic.twitter.com/dGlISeuzMh — ammattipyöräily (@ammattipyoraily) January 28, 2024

“No es una cosa, pero desde el principio, hizo muchas cosas equivocadas y no podemos aceptar eso. Puso a los ciclistas y al personal en situaciones difíciles. Algunas cosas que no puedes aceptar. Tenemos 100 personas en nuestro equipo y las reglas son para todos. Le dimos una advertencia después de un par de cosas, pero las volvió a hacer. Así que decidimos rescindir el contrato. Es más durante las carreras; salió de la burbuja de COVID”, dijo Erzen.



El campeón nacional de ruta demandó al Bahrain y eso le ocasionó problemas, pues mientras estaba el litigio su caso no pudo competir, pero sí siguió entrenando.

Facebook Twitter Linkedin

Sergio Higuita, Alejandro Osorio y Egan Bernal, podio de los Nacionales de ciclismo. Foto: Prensa GW ERCO SHIMANO

Bajo el mando de Lui Cely, Osorio regresó al concierto nacional y es una de las cartas del GW Shimano, que en carreteras de Boyacá hizo su ‘agosto’, con una estupenda estrategia, que surtió efecto.



Después, Osorio volvió a casa, a Colombia y llegó al GW Shimano, equipo que le dio la mano en sus primeros años.



En esta temporada, Osorio ha ganado una etapa en la Vuelta al Táchira y terminó de 24, y se impuso en el Circuito de la Feria de Manizales.

Por todo lo anterior es que las lágrimas y la felicidad de Osorio no se comparan con nada. Ha sufrido fuera y encima de la bicicleta, pero le ha llegado su revancha, derrotando a un lote de grandes kilates liderado por Higuita y Egan, quienes estuvieron a poco de coronar su hazaña.



Por lo visto en carreteras de Boyacá, lo que viene en el Tour Colombia es candela pura, la misma que prenderá el engalanado lote que desde el 6 de febrero luchará por la victoria.



(Revelan parte médico de reconocido exfutbolista fallecido Víctor Luna: ¿qué se sabe?)



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel