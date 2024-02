Alejandro Osorio explotó contra el equipo Bahrain: 'Me destruyeron mi carrera'

Alejandro Osorio (GW Erco Shimano), campeón nacional, celebró por todo lo alto su triunfo en la tercera etapa del Tour Colombia disputada en Tunja, en el mismo escenario donde alzó los brazos en el reciente campeonato de Colombia.

"Ante todo tengo que agradecer la confianza que me ha dado el equipo para moverme en carrera. Al principio de temporada tenía como objetivos el título de Colombia y ganar una etapa del Tour, y ya lo he conseguido. Estoy muy contento", dijo Osorio en meta.



Reconoce los errores

Osorio (El Carmen de Viboral, Antioquia, 25 años), recogió en la zona universitaria de Tunja, el fruto a un trabajo incesante durante los últimos meses, sin apenas descanso. "Estoy en gran racha, no paré de entrenar para estar a tope en estas fechas y según se ha demostrado, todo ha salido a la perfección", señaló.



Tuvo un problema con el equipo Bahrain, del que salió por no cumplir algunas normas, como dijo el grupo en su momento.

Alejandro Osorio. Foto: Carlos Cruz Fedeciclismo

Osorio se refirió a eso y por primera vez se despachó contra el conjunto que le abrió las puertas, pero que tres meses después se las cerró.



“Fue injusto, no fue algo tan grande como para destruir a una persona así. Para mí fue como la destrucción a mi carrera y ahora disfruto donde estoy. Si Dios me quiere en Europa, voy con todo el gusto. Con esta bandera en el pecho hago las cosas de una mejor manera”, precisó.



Y agregó: “Un día fui a comer a un helado y me dijeron que no seguía las instrucciones del nutricionista. Otro día fui a un centro comercial a comprar una Sim Card y me dijeron que había roto la burbuja sanitaria del Covid. Estaba muy presionado”, precisó.



Osorio, que hace dos semanas en Tunja se coronó campeón nacional de ciclismo, siguió confesándose.



“Un día, me fui a Andorra y llegué muy enfermó. Me aislaron y no tuve tiempo de coger mis cosas. Eso estaba en el bus y no tenía mi casco. Eso nadie lo sabe. Un día no salí y yo vivía con otro ciclista. Él salió y yo subí el entrenamiento al TrainingPeaks (una plataforma de datos) de esa persona. Eso fue lo más grave que hice. Sí fue un error, pero no para destruir a una persona como lo hicieron”, sentenció.



