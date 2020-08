Análisis: Egan vs. Roglic, en el ojo de dos campeones del Tour

Alberto Contador, ganador del Tour de Francia en 2007 y 2009, analizó a Egan Bernal, mientras que Carlos Sastre, quien obtuvo la corona en el 2008, examinó las opciones de Primoz Roglic, en una lucha manubrio a manubrio entre los favoritos al título.

Egan Bernal visto por Contador



El momento



Está en óptimas condiciones para afrontar la competencia. Tuvo un problema en la espalda que lo hizo retirarse del Critérium Dauphiné, pero tuvo casi dos semanas para recuperarse. Ese tiempo fue bueno para lograrlo.



Llega al Tour bien, a defender el título del año pasado, y eso hará, está dispuesto a eso. Sin duda que sin Chris Froome ni Geraint Thomas en el equipo le toca a él llevar el peso, pero ya es un ciclista que tiene las capacidades para hacerlo, ha demostrado madurez e inteligencia para ser el líder.



Las fortalezas



La recuperación que ha tenido en los últimos días para llegar a punto a la competencia. Es un ciclista maduro, a pesar de ser joven, de solo contar con 23 años, y eso ya lo ha demostrado.

Otro punto clave es que sabe lo que quiere, tiene bien delineados sus objetivos y lucha por conseguirlos, siempre está dispuesto a cumplir las metas.



Es un escalador que va bien al reloj y esa combinación lo hace más fuerte que otros ciclistas, incluso, que otros rivales.



Puede minimizar la pérdida al reloj con los grandes especialistas.



Debilidades



Siempre hemos hablado de que el Sky, ahora llamado Ineos, es un grupo sólido, eso se ha demostrado, pero este año es el equipo.

​

Sin decir que el grupo que lleva es malo, sí es cierto que el Jumbo Visma está mejor conformado.



Esta vez el Ineos no se ve tan superior como en años anteriores, eso se vio en el Dauphiné, aunque no estaban todos los integrantes de la escuadra del Tour. Bernal y su grupo deberán tomar todo con calma, analizar la carrera y tomar decisiones acertadas para tratar de mitigar el tema.

Egan Bernal libró las caídas en el primer día de la competencia. Foto: EFE

El equipo



El grupo, como dije, no es tan fuerte como en años anteriores.

Lo que deben hacer es sacar provecho del domingo del Jumbo Visma. Muchas veces no tener esa responsabilidad es quitarse presión e ir con más tranquilidad. Hay que ser muy inteligente y aprovecharse de ese trabajo.



Debe buscar las opciones para atacar y deshacerse de la marca. Hay que encontrar el espacio y el momento preciso para sacar provecho de ese dominio, seguro que le favorecerá cuando la carrera ponga uno contra el otro, cara a cara.



Primoz Roglic visto por Sastre



El momento

Primoz Roglic es un corredor muy fuerte, eso lo ha demostrado.

Sin duda que esas características le sirven para que llegue bien al Tour, así su confirmación en la nómina se haya demorado.



Viene desde el año pasado buscando un gran título, lo consiguió en la Vuelta a España y ahora lo quiere hacer en el Tour. La carrera será dura, complicada por su recorrido, pero Roglic ha demostrado que está hecho para responder.



Se retiró del Dauphiné para recuperarse de los golpes de la caída, pero no dudo que está en buenas condiciones.

Primoz Roglic, el duro reto a batir por Egan Bernal. Foto: EFE



Fortalezas



Es un corredor muy regular, que va bien en todos los terrenos. Eso lo hace un candidato al título importante, porque es un ciclista completo y este Tour está hecho para un corredor con esas características.



Es bueno al reloj, es claro que esa es una de sus mejores armas y en Francia lo debe confirmar en esa etapa de 36 kilómetros. Cuando está en óptimas condiciones sube bien, al lado de los grandes escaladores, y eso no es tan común, que un hombre bueno al reloj se vea en la montaña.



Es un hombre serio, concentrado e inteligente.



Debilidades



Hemos visto que llega muy bien de forma, al tope a la primera semana de las carreras y en la última eso le pasa factura. Eso le pasó en el 2019 en el Giro de Italia y al final perdió la carrera.



Lo que debe hacer es llegar un poco a la primera semana abajo del tope, regularse y así durante el tiempo agarrar la forma para el remate.



Este año en el Criterium Dauphiné lo vimos en un gran nivel, casi que imbatible, se nota que está a un novel espectacular. Paró por un accidente, pero está uno o dos puntos por encima de los demás.



El equipo



Al grupo de Jumbo Visma lo he visto muy fuerte. Este año es atípico con lo que hemos visto en las carreras.

Ninguno ha acumulado tanta competencia como puede haber pasado en otros años y de una manera tan seguida. Esto será una ayuda importante de cara a lo que veremos en el Tour.



Jumbo es el grupo más compacto, más fuerte y estable este año. Ineos hace apuesta clara por Bernal, es un acierto, tienen la experiencia de haber vivido situaciones complicadas con varios líderes, pero el Jumbo es un bloque bien difícil de romper.

