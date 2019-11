Muy mala noticia recibió Alberto Contador a su llegada a Colombia

El español Alberto Contador fue ingresado a un hospital de Bogotá por un cuadro febril, lo que impedirá tomar parte en el 'Giro de Rigo' que se disputará este fin de semana en el Eje cafetero colombiano y del que era uno de los principales invitados.

"Lamento no poder estar en el 'Giro de Rigo', me había entrenado con mucha ilusión, había viajado con mucha ilusión pero durante el viaje empecé a encontrarme mal, mal con fiebres altísimas", dijo Contador, uno de los pocos corredores que ha ganado las tres grandes vueltas: Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España.



El 'Giro de Rigo' es una carrera recreativa organizada por el colombiano Rigoberto Urán (Education First).



La carrera, que el 2 de noviembre recorrerá diez poblaciones del departamento del Quindío, cuya capital es Armenia, tendrá dos trazados: uno de 95 kilómetros y otro de 145 kilómetros, y en ambos podrán participar ciclistas aficionados.



Sentado al borde de una cama en el hospital de Bogotá, Contador explicó que los quebrantos de salud pudieron tener origen en el consumo de un alimento contaminado que le "ha sentado fatal".

De todos modos el ciclista dijo que esperaba recuperarse y poder disfrutar "un poco de Colombia" y aseguró que "el año que viene no me la pierdo".



Contador ganó dos ediciones del Giro de Italia (2008 y 2015), dos del Tour de Francia (2007 y 2009) y tres de la Vuelta a España (2008, 2012 y 2014).



A propósito de Urán, el ciclista no podrá estar en bicicleta pero acompañará la caravana en un carro convertible porque aún se recupera del accidente sufrido en Vuelta a España y que le produjo fracturas de clavícula izquierda, omoplato y costillas.



En la primera edición de "El Giro de Rigo" se celebró el año pasado en el departamento de Antioquia, del que es capital Medellín, allí participó el británico Chris Froome, cuádruple campeón del Tour de Francia.



Este año, según la organización del "Giro de Rigo", participarán estrellas del ciclismo mundial entre ellos el colombiano Egan Bernal.



También Esteban Chaves (Mitchelton), segundo en el Giro y tercero de la Vuelta a España en 2016: Sergio Higuita, Daniel Martínez (EF Education) y Sergio Henao (UAE), así como otros ya retirados que dejaron huella, como Lucho Herrera, Víctor Peña y el italiano Iván Basso.



