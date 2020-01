Contador habló de la rivalidad Egan-Froome en el Ineos

Alberto Contador está retirado, pero es una autoridad para hablar de ciclismo, lo dicen las dos veces que ganó Giro, Tour y Vuelta y esta vez analizó las opciones que tiene el fuerte equipos Ineos para el 2020.

Contador analizó el estado de forma de Chris Froome y se refirió a Egan Bernal, Geraint Thomas y Ríchard Carapaz.



“Bernal no es el futuro del ciclismo, es el presente. La forma en que ha estado ganando, tanto como lo que ha ganado, nos dice eso”, señaló.



Sin embargo, cree que el ciclista colombiano y actual campeón del Tour de Francia, además la interna del Ineos, deben saber que Froome no está acabado.



“Creo que Froome volverá al nivel que tenía. Esa es la señal de un gran campeón: cuando tienen un problema o una lesión, su motivación es tal que pueden hacerlo”, señaló.



Y agregó: “No se está volviendo más joven, y eso tendrá un efecto, pero quiere llegar a su nivel máximo nuevamente y eso es importante”.



En caso de que Froome se recupere, alcance su forma y llegue al Tour en igualdad de condiciones que Egan, ¿por quién se decidiría Contador?



“Froome es un gran todoterreno con una gran experiencia y creo que el equipo lo respaldará al 100 por ciento para obtener su quinto Tour. ¿Pero si les dan a ambos una mano libre? No podría decir cuál de ellos ganaría”, precisó Contador, en una entrevista con la revista especializada Procycling magazine.



Deportes