El español Alberto Contador fue uno de los grandes rivales de Nairo Quintana en el remate de su carrera y resultó ser clave para ayudar al colombiano a ganar la Vuelta a España en 2016, al trabajar juntos en la penúltima etapa de la carrera.

El ‘Pistolero’, uno de los grandes del ciclismo mundial, ganó las tres grandes: obtuvo el Tour de Francia en 2007 y 2009, el Giro de Italia en 2008 y 2015 y la Vuelta a España en 2008, 2012 y 2014.



Las razones de la visita de Contador a Colombia



Retirado en 2017, Contador ahora incursiona como empresario con su propia marca de bicicletas, junto a al italiano Iván Basso. Y en esa condición llegó a Colombia, más concretamente a Medellín, para promocionarla. Allí dio una rueda de prensa, en la que le envió un mensaje de ánimo a Egan Bernal, actual campeón del Giro y ganador del Tour en 2019.



Bernal sufrió un fuerte accidente el pasado 24 de enero, cuando chocó contra la parte trasera de un bus que estaba detenido mientras entrenaba una prueba contrarreloj. Después de múltiples fracturas y varias cirugías, el colombiano ya está en etapa de recuperación.

Contador habló sobre el accidente de Egan Bernal

"Los campeones ante estas situaciones se crecen más aún, no soy doctor, pero lo que tengo claro es que, si es una cuestión que dependa de la capacidad de recuperación, del sacrificio, de todo, de Egan, lo va a ganar", dijo Contador, quien en su momento también sufrió un grave accidente.



En 2004, en su segundo año como profesional, Contador se desplomó en la primera etapa de la Vuelta a Asturias. Sufrió un traumatismo craneal y la fractura del hueso molar. Estuvo hospitalizado varios días debido a un coágulo de sangre en la cabeza.



Posteriormente, ya en su casa, sufrió convulsiones y ahí descubrieron una hemorragia cerebral, por lo cual debió ser operado. Estuvo siete meses sin correr.



Contador destacó que, además de Egan, el ciclista colombiano que más le gusta es Miguel Ángel López. “('Supermán') Es de esos ciclistas valientes, que lanzan un ataque sin importar si le va a salir o no, Egan es igual: así no tenga piernas, como en la Vuelta a España, va al ataque siempre".



El español acompañará este martes a los ciclistas que se inscriban a dar una vuelta por el oriente antioqueño.



