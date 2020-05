Contador, claro y contundente con la idea de Froome del Ineos

Alberto Contador, único ciclista español ganador de las tres grandes, cree que es "impensable" que el británico Chris Froome abandone el Ineos este año" para afrontar el Tour con la camiseta de otro equipo.

"Froome tiene experiencia más que de sobra. Si gana el Tour cuatro veces es porque tienes la experiencia de años anteriores. Ha sabido torear situaciones difíciles y contratiempos. Así que me resulta impensable que este año Froome cambie de equipo«, comentó Alberto Contador en Eurosport.



Otra situación diferente se podría producir, según Contador, si en el Tour el colombiano Egan Bernal se mostrara muy superior y relegara a Froome a la faceta de mero gregario.



"Otra cosa es que en un momento dado llegas al Tour y en la primera etapa de montaña Bernal da una exhibición, le pone a Froome detrás y ve que no tiene más remedio que trabajar para Egan. Ahí si que quizá él se plantee el plan B", dijo.



Esta circunstancia no sería, según el doble ganador del Tour, por un tema económico, "porque no todos los equipos pueden asumir un presupuesto de ese tipo y este año se cerrarían los fichajes grandes en octubre y noviembre".



"Si Froome va buscando un proyecto deportivo para volver a ganar el Tour y no da un golpe de autoridad al inicio del Tour, y ve que Bernal es superior, ahí quizá se lo tiene que plantear, pero ya no por un tema de estrategia de equipo, sino por un tema de ambición, de intentar conseguir el quinto Tour y entrar en la historia de la carrera".



EFE